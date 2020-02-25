Uzmandan “Obezite cerrahisi, doğurganlığı arttırıyor” açıklaması

Obezite ameliyatının ardından hamile kalan İzmirli Mehtap İpek (31), ikiz bebekleri Miraç ve Masal'ı sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, “Obezite cerrahisi kısırlığa yol açıyor, doğurganlığı azaltıyor' şeklinde yanlış bir kanı var. Obezite doğurganlığı artırır, Mehtap hanımın ikizleri de bunun en güzel kanıtı” dedi.

İzmirli ev hanımı Mehtap İpek, aşırı kiloları nedeniyle gelişen tansiyon ve şeker hastalıklarından, yaptığı diyet ve spor aktivitelerine rağmen bir türlü kurtulamadı. Her gün bir avuç dolusu ilaç içen İpek, 2017 yılında obezite ameliyatı olmaya karar verdi. İpeki, yaptığı araştırmanın ardından Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç'e ulaştı. Dr. Ergenç tarafından 8 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatıyla Mehtap İpek, yeni hayatına “Merhaba” dedi. Operasyonun ardından hızla kilo vermeye başlayan İpek, 103'ten 60 kiloya kadar düştü. 7 yıllık evli olan ve 4 yaşında bir kızı olan İpek, obezite ameliyatından 1 yıl sonra hamile olduğunu öğrendi.

Obezite ameliyatıyla sağlığına kavuşmasının ardından ikiz mutluluğu yaşayan Mehtap İpek, eşi Basri İpek, büyük kızları Öykü (4) ve ikizler Miraç ve Masal ile Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç'i kliniğinde ziyaret etti. Doktor Ergenç'e çok şey borçlu olduklarını anlatan İpek, “Beni sağlığıma kavuşturdu” dedi.

“Obezite cerrahisi doğurganlığı azaltıyor kanısı yanlış”

Obezite ameliyatlarının doğurganlığı azalttığına, kısırlığa yol açtığına dair düşüncelerin gerçeği yansıtmadığını anlatan Dr. Ergenç, “Aslında bu kanıların tam tersi bir durum var. Obezite tedavisinden sonra nasıl şeker hastalığı iyileşiyorsa, hormonlar da düzene giriyor ve östrojen hormonu daha etkin çalışıyor. Obezite operasyonundan sonra vücuttaki birçok olumlu değişiklikle birlikte doğurganlık da artıyor. Daha önce bebek sahibi olamayan ancak ameliyatla birlikte hormonal aktivitesi artan ve bu sayede gebe kalan çok sayıda hastamız var” dedi.

Dr. Ergenç, obezite ameliyatından en az 1 yıl geçtikten sonra gebelik önerdiklerini belirterek, “Obezite ameliyatından sonra 1 yıl beklemek gerekiyor. Çünkü aldığımız vitamin ve mineral miktarı bebeğe yetmeyebilir” diye konuştu.