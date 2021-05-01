Uzmandan pilot ve hosteslere “nefes” uyarısı

Dr. Hünkar Batıkhan, deniz dibinde ve havada basınca maruz kalan meslek gruplarından hastaların sağlıklı ve doğru nefes alabilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Dalgıç, pilot ve kabin memurlarında kulak burun sağlığı ile ilgili önerilerde bulunan Dr. Hünkar Batıkhan, “Profesyonel dalgıçlar, pilotlar ve hostesler, kulaklarında çok ciddi baskı altındadırlar. Bu mesleğe sahip olan kişilerde, orta kulak içindeki hava basıncının, orta kulak dışındaki hava basıncı ile dengeli olmasını sağlayan östaki tüpünün açık olması, rahat ve doğru çalışması gerekiyor. Östaki tüpünün rahat çalışması için ise, burnun sağlıklı nefes alabilmesi lazım. Bu meslekteki kişilerde görülen burun eğriliği, sinüzit, alerjik rinit gibi rahatsızlıklar tedavi edilmediği takdirde iş gücü kaybına neden olabilir. Hatta kişiyi iş yapamaz hale getirebilir” dedi.

Pilot ve hosteslerin mesleğe başlamadan kulak sağlığı açısından bir takım testlerden geçirildiğini anlatan Dr. Batıkhan, “Ancak pilot ve hosteslerde ilerleyen yıllarda alerji oluşabiliyor ya da burun eti büyümesi gelişebiliyor. Kemik eğriliği görülebiliyor ve hava basıncının da etkisiyle bu rahatsızlık atak geçirip, sinüzite dönebiliyor ve bu durum mesleklerini yapmalarına engel olabiliyor. Nasıl grip ve nezle olduğunda uçağa binmek riskli ise özellikle bu mesleği yapan kişilerin burunlarının açık olmasına ihtiyaçları var. Gerek mekanik, gerek fizyolojik açıdan burun sağlıklarının çok iyi takip edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Dr. Batıkhan, pilot, hostes ve profesyonel dalgıçların rutin olarak bir kulak burun uzmanı tarafından takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.