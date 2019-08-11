Uzmanından bayramda sağlıklı beslenme tüyoları

Öğretim Üyesi Ezgi Eylem Fadıloğlu, Kurban Bayramı'nda özellikle kalp hastaları ile ülser, reflü, gastrit gibi mide problemleri yaşayan kişilerin dikkat etmesi gereken doğru beslenme önerileri sundu. Fadıloğlu, “Tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli miktarda tüketerek sağlıklı bir bayram geçirin” dedi.

Güne hafif bir kahvaltı ile başlamayı öneren Dr. Öğretim Üyesi Fadıloğlu, “Fazla miktarda kırmızı et tüketimi fazla demir yüklenmesine ve fazla demir alımı da vücuttaki kalsiyumun idrarla birlikte atılmasına neden olacağından, et yerken kalsiyum kayıplarını önleyebilmek adına etin yanında kalsiyumdan zengin yoğurt, ayran, cacık gibi besinleri tüketmeye çalışın. Tabağınızda sadece ete değil, etin yanında bulgur pilavı, sebze ve salatalara da yer verin. Böylece hem posa tüketiminizi artırmış hem de vitamin ve mineral yetersizliğini önlemiş olursunuz” bilgisini verdi.

Fiziksel hareketinizi artırın

“Bir öğünde fazla kaçırdıysanız diğer öğünlerde sebze ve meyve tüketmeye çalışın” diyen Fadıloğlu, sağlıklı bir bayram geçirmek için şu önerileri sundu: “Bayramda, fiziksel hareketinizi mutlaka artırın. Gün içinde en az yarım saat yürüyüş yapmaya çalışın ya da ev içindeki hareketliliğinizi arttırarak aldığınız fazla enerjiyi vücudunuzdan atmaya çalışın. Sindirim sisteminizi rahatlatmak, bozulan bağırsak hareketlerinizi düzenlemek adına bağırsaklarda su tutulumuna neden olan aşırı çay kahve tüketimi yerine, rezene, papatya ve ıhlamur çayları gibi bitki çaylarına yer verin. Metabolizmayı hızlandırmak ve mide bağırsak sisteminin düzenli çalışması adına su tüketmeyi unutmayın. Günde 10 bardak su içmeye özen gösterin. Bayram ziyaretlerinde ikram amaçlı sunulan çikolata, şeker ve şerbetli tatlılar yerine hafif olan sütlü veya meyveli tatlıları tercih etmeye çalışın. Ayrıca tatlıyı yedikten sonra bir bardak ayran ya da süt içerek ya da iki adet ceviz tüketerek şekerin kanda aniden yükselmesini engelleyebilirsiniz.”

Kurban eti nasıl pişirilmeli

Kurban etinin nasıl pişirilmesi gerektiği hakkında bilgi de veren Fadıloğlu, “Yeni kesilmiş hayvanların etleri ölüm sertliği nedeniyle sert olur ve pişirmesi uzun sürer, sindirimi zordur. Bu nedenle kesim işleminin ardından et, serin ve temiz bir ortamda 5-6 saat dinlendirildikten sonra buzdolabına konmalı, en az bir gün bekletilerek etin olgunlaşıp, lezzet kazanması sağlanmalıdır. Bu şekilde tüketilen et midede şişlik ve hazımsızlık problemlerini de minimuma indirecektir. Ayrıca etin pişirilmeden önce marine edilerek bekletilmesiyle, etin yumuşamasını, iyi pişmesini ve lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz. Marinasyon için zeytinyağı, limon suyu, süt, sirke veya yoğurt, lezzet vermesi için de çeşitli baharatlar kullanabilirsiniz” diye konuştu.