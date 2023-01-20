Uzmanından ebeveynlere sömestr önerileri

Dr. Ahmet Levent Mete, “Çocuğa verdiğimiz değerin, karne notuyla ilişkili olmadığını belirtmemiz, kendimizi ya da başkalarını onlarla kıyaslamamamız gerekiyor” dedi.

Medical Point İzmir Hastanesinden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Levent Mete, sömestr tatiliyle ilgili ebeveynlere çeşitli önerilerde bulundu. Çocukların bir sonraki döneme daha moralli, ruhsal olarak daha fazla desteklenmiş olarak başlamasını önerdiklerini belirten Mete, “Bunun için çocuğa verdiğimiz değerin, karne notuyla ilişkili olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Bu sözlü olarak da söylenebilir ama asıl olarak ne yaptığınız önemli. Çünkü çocuklar bir ölçüde bizim söylediklerimize göre değil yaptıklarımıza göre kişiliklerini oluşturuyor. Kendimizi ya da başkalarını onlarla kıyaslamamak gerekiyor. Bir devre arasında teknik adamın konuşması gibi bu dönemin nasıl geçtiği, nelerin düzeltilebileceği gibi taktikler çocukla konuşulabilir. Çocukla paylaşmak burada çok önemli. Eğlence ve dinlenmeyi de çocukla birlikte planlamak önemli. Bir şeyi çocuklarla birlikte planlıyorsanız çocuklar için çok yararlı olacaktır” diye konuştu.

“Ceza sistemi olmamalı”

Sömestr tatilinde çocukların sabah kalkış ve akşam yatış saatlerinin biraz esneyebileceğini, bazı günler baştan sonra eğlence ve dinlenme ile geçirilirken, bir taraftan da bir sonraki dönem için eksikliklerin görülmesi, neler yapılacağının planlanması gerektiğini vurgulayan Mete, şunları söyledi: “Bu tatil dönemi biraz dinlenme ve eğlence biraz da çalışma ve disiplinle geçebilir. Sınırın nerede olduğunu ise söylemek zor. Bu, insanın ihtiyacına, imkanlarına, mizacına göre değişir ve buna göre farklı sınırlar belirlemek mümkündür. Karne notlarına bağlı ceza sistemi ise olmamalı. Çocuklar aileyi ceza verecek bir merci gibi algıladığında genellikle başarı oranları da mutluluk oranları da düşecektir.”

“Bilgisayar ve internette bir sınır olmalı”

Tatil döneminde çocukların bilgisayar ve internet kullanımı ilgili de öneride bulunan Mete, “İnternet, çocukların okul başarısına da katkıda bulunabiliyor. Bazı oyunlar gerçekten çocuklar için yararlı olabiliyor. Ancak bazen oyunlar çocuğun zamanını, enerjisini götürebiliyor. Çocuğu bir köşeye sıkıştırıp bir döngüye sokabiliyor. O nedenle bir sınır olmalı. Ebeveynlerin oyunların içinde olması, çocukla birlikte oynanması, hem sanal ortamdan gelebilecek tehditleri görmek için faydalı hem de birlikte yol almak açısından faydalı. Tabii ki tatil döneminde kültür sanat etkinliklerine de gidilebilir. Ebeveynler çocuklarıyla maça, müzeye ya da sinema-tiyatro gibi etkinliklere birlikte katılım sağlayabilir” sözlerine yer verdi.