Uzmanından ‘girişimsel yöntemlerle ağrı tedavisi' tavsiyesi

Tural Bayramov, “Ağrım ilaçla geçmedi, ne yapmam gerek” sorusuna yanıt arayan hastaların umutsuzluğa kapılmamasını istedi. Hastaların kronik ağrılarla yaşamasının bir seçenek olamayacağını belirten Uzm. Dr. Bayramov, “Ağrıyı azaltmanın veya tamamen geçirmenin ve normal mutlu hayata dönmeye yardımcı olmanın bir yolu da girişimsel ağrı tedavisi yöntemleridir” dedi.

Kent Hastanesi Algoloji (ağrı tedavisi uzmanı) Dr. Tural Bayramov kas ağrısından bel ağrısına, boyun ağrısından baş ağrısına, nevraljiden kansere bağlı ağrılara kadar kronik ve akut her çeşit ağrının kişinin yaşam kalitesini bozduğunu söyledi. İlaç veya geleneksel diğer klasik tedavi yöntemleri uygulanmasına karşın sonuç alınmayan hastaların hayata küser hale geldiğini belirten Uzm. Dr. Bayramov, “Bu hastalar için çareler tükenmiş değil. Girişimsel ağrı tedavi yöntemleri uygulanmış tedavilere karşın ağrısı geçmeyen hastalar için önemli bir seçenek. Haklı olarak, hastalar girişimsel ağrı tedavisinin hangi durumlarda gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir” diyerek şunları söyledi:

“Ağrılarla yaşamak bir seçenek olmamalı”

“Algoloji uzmanları olarak; ağrı geleneksel tedavilere rağmen devam ediyor, hala ağrı için bir teşhis bulmaya çalışılıyor, mümkünse ameliyattan kaçınmak isteniliyor veya ameliyat yapılmış ama hala ağrı devam ediyor ise girişimsel ağrı tedavisinin düşünülmesi gerektiğini söylüyoruz. Girişimsel ağrı tedavisi uygularken algoloji uzmanı, ağrı sinyallerinin oluşmasına ve iletilmesine müdahale etmek için minimal invaziv prosedürler kullanır. Bunlara sinir blokajları, eklem enjeksiyonları, radyofrekans ablasyon, omuriliği pili ve diğer çok farklı tedavi yöntemleri dahildir. Bu müdahaleler, genellikle röntgen veya ultrason eşliğinde uygulanır ve çoğunlukla hasta aynı gün taburcu edilir. Örneğin, bel fıtığı olan hastaya günübirlik yatış yapılarak, ameliyathane ortamında röntgenle görüntüleme rehberliğinde girişimsel tedavi uygulanır. Hasta birkaç saat gözlem altında tutulur ve daha sonra taburcu edilir. Girişimsel ağrı tedavisi yöntemlerinin komplikasyonları olabileceği için bu işlemler, ağrı tipini ve kaynağının teşhisi ve tedavisi konusunda deneyimli algoloji uzmanları tarafından yapılmalıdır.”