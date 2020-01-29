Uzmanından obezite uyarısı: ‘Geni suçlama kendini suçla'

Dr. Mitat Bahçeci, obezitenin ülkemizde son 12 yılda yaklaşık yüzde 94 oranında arttığını, ilkokul çocuklarında bile şişmanlık oranının yüzde 8'e ulaştığını söyledi.

Obezitenin genetikle ilgisinin olduğunu, ancak bunun tek bir gene bağlanıp suçlu ilan edilemeyeceğini belirten Dr. Mitat Bahçeci, "Geni vücudunuzdaki bomba gibi düşünün bombanın pimini çekmezseniz patlamaz. Obezitede de bombanın pimini çeken şey, beslenme modeli, hareketsiz yaşam ve çevresel faktörlerdir. Anne ve babası obez olan bir çocuğun obez olma ihtimali daha yüksektir. Çünkü aşırı yemek yenilen bir evde çocuğun da yemesi kaçınılmaz olur” dedi.

İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, özellikle göbek çevresinde yağlanmanın olduğu obezitenin tip 2 diyabet, hipertansiyon, insülin direnci, karaciğer yağlanması, kolon kanseri ve en önemlisi kalp hastalıklarına yol açtığını hatırlattı. Ülkemizde obezite görülme sıklığının 20 yaş üstü erkeklerde yüzde 20-25, kadınların ise yüzde 35–40 oranında olduğunu belirten Prof. Dr. Bahçeci, "Türkiye'de obezite oranı Amerika'dan düşük, Avrupa'dan yüksektir. Porsiyonlar büyüyüp, fast food tüketim arttıkça, hareketsizlik yaşamlarımıza hakim oldukça obez sayısının artması kaçınılmazdır” şeklinde konuştu.

Obezitenin genetikle alakası olduğunu, ancak tek başına suçlu ilan edilemeyeceğini belirten Prof. Dr. Bahçeci, şöyle konuştu:

“Obezite tek bir gene bağlıdır ve nedeni odur demek yanlıştır. Tek bir genin etkisi sonucunda ortaya çıkan obezite örnekleri son derece nadir olduğundan obeziteyi monogenetik bir hastalık olarak göremeyiz. Aksine insan vücudunda obeziteyle ilişkili çok sayıda gen olduğundan polijenik bir durum olarak kabul edilmektedir. Obeziteyle ilişkili genleri vücudunuzdaki bomba gibi düşünün! Bu bombanın pimi çekilmezse patlamayacaktır. Bunun aksine obeziteye yol açan genlerin yada bombanın pimini çeken şey, beslenme modeli, hareketsiz yaşam ve çevresel faktörlerdir. Ebeveynleri obez olan çocukların obez olma ihtimali daha yüksektir. Çocuk evde nasıl bir yaşam tarzı varsa, ne yeniyorsa, nasıl yaşanıyorsa genellikle onu uygular. Aşırı yemek yeniyorsa onun yememesi beklenmez. Burada hem genetik etki hem de alışkanlıkların yansımasını görürüz. O nedenle bombanın pimini çekmeden, geni suçlamak yerine yaşam tarzı değişikliğine gitmeli, hayatımıza hareketi sokmalı, sağlıklı beslenmeliyiz. Rafine, saflaştırılmış, yüksek kalorili hazır yiyeceklerden uzak durmalıyız.”