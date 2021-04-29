Uzmanlar, AVM ve marketlerde hijyene dikkat çekti

Uzmanların araştırmalarına göre, salgın döneminde en çok bulaşa neden olan yerlerin; marketler, mağazalar ve alışveriş merkezleri olduğu belirlendi. Yüksek Kimyager Yılmaz Seçkiner, pandemi döneminde temizlik ve hijyen işlemlerinin çok daha önem kazandığını belirterek, özellikle marketlerdeki temizlik uygulamalarının salgın nedeniyle çok önemli olduğunun altını çizdi.

Seçkiner, özellikle yaz aylarının yaklaşması ile klima kullanımının da artacağını söyleyerek, "Mağaza içinde klima kullanılacaksa eğer dezenfeksiyonunun ve temizlik bakımlarının da periyodik olarak yapılması gerekiyor. Herhangi bir pozitif vaka olması durumunda ortama dezenfeksiyon uygulamaları yapılması önemlidir; ayrıca eğer imkanlar müsaitse virüs yükünü azaltıcı bir önlem olarak ortam sisleme uygulamaları oldukça önemlidir" diye konuştu.

AVM'lerde ise ortak kullanım alanlarının temizliğinin ciddi derecede önemli olduğunu söyleyen Yılmaz Seçkiner, "Özellikle tuvaletlerin sık temizlenmesi gerekmektedir. Havalandırma sistemlerinin eğer çalışması zorunluysa temizlik ve dezenfeksiyonlarının düzenli olarak yapılması gerekiyor. Ortak kullanım alanı olan oturma yerleri, sigara içme alanları gibi bölgelerin de düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Müşterilerin yoğun olarak geldiği danışma gibi bölümlerin de temas edilen noktalarının düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Yine virüs yükünü azaltmak amacıyla sisleme uygulamalarının da mağaza içerisinde ve yukarıda saydığımız ortak kullanım alanlarında belirli periyotlarla yapılması gerekmektedir" dedi.

Marketlerde en riskli alanlar kasa ve kapı girişleri

Marketlerde en riskli alanların kasa ve kapı girişleri olduğuna dikkat çeken Seçkiner, “Marketlerde en çok kullanılan ve temasların olduğu alanlar kasa ve market kapı girişleridir. Bu alanların gün içerisinde birkaç kez temizlenmesi ve silinmesi gerekiyor. Depo kısmında da ortamın temiz tutulması önemlidir. AVM'lerde ise en riskli alanlar tuvaletler ve ortak kullanım alanlarıdır” diye konuştu.

Yüksek Kimyager Yılmaz Seçkiner, dezenfeksiyon işlerinde ortam sisleme, pulverizasyon yöntemleri kullanıldığını, tüm yüzeylerin dezenfektan kimyasallarla kaplanarak ortamdaki bakteriler ve virüslerin yok edildiğini söyledi.

Bilinçli tüketiciler artık marketlerin hijyenini kontrol edebilir

İş yerlerine özel olarak geliştirilen mobil uygulamalar ile hizmet alan şirketlerin aldıkları hizmetleri QR kod aracılığıyla müşterilerine de sunabildiğini anlatan Seçkiner, "Şeffaflık için yaptığımız bu uygulamalar ile tüketiciler de o işletmenin hizmet aldığından emin olabiliyorlar. Tüketici bilinci için geliştirdiğimiz bu sistem sayesinde tüketiciler de girdikleri işletmelerin temiz ve güvenli olduğundan emin olabilecekler. Hijyen sistemlerimiz, ekipmanlarımız ve kullandığımız ürünler de Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının önerdiği hizmet standartlarındadır. Kullanılan ürünlerin tamamının etkinlikleri onaylanmıştır. Bakanlık tarafından onaylanan bu ürünler uygulanırken tüm yüzeylere temas etmesi, nüfuz etmesi sağlandıktan sonra ortam dezenfeksiyon işlemi tamamlanmış olmaktadır" dedi.