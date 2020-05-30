Uzmanlar, sigara ile virüsün ilişkisine dikkat çekip uyarıyor

Dr. Görkem Yararbaş, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, tütün ürünlerinin kullanımının sağlık üzerine zararlı etkilerine yenilerinin eklenmesine neden olmuştur. Tütün kullanımı dünyada 7 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olmaktadır" dedi.

Tütün ürünü kullanımının zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla 31 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Dünya Tütünsüz Günü” olarak kutlanıyor. Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Görkem Yararbaş de, sigara ile korona virüsü arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

Sigara dumanının, hem sahip olduğu yüksek ısı hem de içinde bulunan çok sayıdaki kimyasal maddeler ile ağız ve boğaz bölgesinden başlayarak solunum yollarının koruyucu mekanizmaları üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ifade eden Doç. Dr. Görkem Yararbaş, "Tütün kullanımı, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almakta olup her yıl dünyada 7 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Pasif içicilik ve üçüncü el içicilik sonucunda sigara içmeyen insanların da sağlıklarının zarar gördüğü artık toplumumuz tarafından daha iyi bilinmektedir. Dumansız ortamların sağlanabilmesi için yapılan yasal düzenlemelerin temelini bu zararlar oluşturmaktadır. Covid19 süreciyle beraber kapalı alanların hava kalitesi konusunda yeni standartlar oluşturulacağını düşünmekteyim. Bu sayede zaman zaman aksadığını gözlemlediğimiz dumansız hava düzenlemeleri açısından yeni ve daha etkili uygulamalar yapılması için önümüzde uygun bir fırsat bulunmaktadır" diye konuştu.

Ege Üniversitesi hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü olarak tütün kullanımıyla ilişkili tüm alanları kapsayabilmek adına eğitim, araştırma ve hizmet başlıkları altında faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Doç. Dr. Yararbaş, “2019 yılı içerisinde Ege Üniversitesi-İzmir İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılmış olan protokol kapsamında geliştirilen ‘Sigara Bırakma Poliklinikleri İçin Psikolojik Destek Modülü' araştırma temelli yaklaşımımızın değerli bir ürünüdür. Bir yüksek lisans tez çalışmasıyla sigara bırakmak isteyen olgulara destekleyici yaklaşım konusunda yeni bir program oluşturduk ve etkinliğini gösterdik" dedi.

Doç. Dr. Görkem Yararbaş, "Dünyada yeni normale uygun yepyeni yaklaşımlar geliştirilmesi için ciddi bir yarış başlamıştır. Tütün kullanan olgulara yönelik tedavi ve destek yaklaşımlarının geçmekte olduğumuz sürecin bize öğrettikleri ışığında yeni bir anlayışla topluma sunulabilecek hale getirilebilmesi için biz de çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Sigara içen olgulara verilecek tedavi ve destek konularında araştırma temelli yeni programlarımızı oluşturuyoruz. 31 Mayıs'ın tütün ürünü kullananlar için yepyeni bir başlangıç fırsatı olabileceğini hatırlatmak istiyorum. Bu yeni başlangıç hem daha sağlıklı hem de daha keyifli bir hayata sahip olma fırsatıdır" diye konuştu.