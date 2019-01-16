Uzmanlardan LGS sınavında 'soru' taktikleri

Cüneyd Baştanoğlu, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemindeki ‘soru çözme' odaklı çalışma sisteminin Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile birlikte yerini mantık yürütme, muhakeme yapma yaklaşımına bıraktığını açıkladı. MEB'in TEOG'dan vazgeçerek önemli ve öğrenci odaklı bir adım attığını anlatan Baştanoğlu, "Mevcut sistemde düşünme ve muhakeme ön plana çıktı. Örneğin sadece matematik konularını bilmek yetmiyor. TEOG ile sadece soru çözme üzerine yoğunlaşarak ders çalışan ve şimdi üniversite sınavına hazırlanan aynı öğrenciler ve velileri panik içerisinde" dedi.

İki milyona yakın öğrencinin girdiği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi, 19 Eylül 2017 tarihinde kaldırıldı. Eğitimciler arasında TEOG'un kalması faydalı mı zararlı mı tartışmaları uzun zaman sürerken, Origin Akademi Kurucusu ve Eğitim Koçu Cüneyd Baştanoğlu, bazı bilgiler aktardı.

"Milli Eğitim Bakanlığı TEOG'u kaldırarak eğitimde devrim niteliğinde bir karara imza atmıştır" diyen Cüneyd Baştanoğlu, "TEOG döneminde öğrenciler test çözmeye odaklanırken aynı öğrenciler üniversite sınavı dönemine geldiklerinde muhakemeye ve düşünmeye yönelik bir sınav ile karşılaşıyorlardı. Şu an uygulanan sınav sistemi öğrencilerin muhakeme yeteneğini geliştirmeye, daha çok düşünmeye yöneltiyor. LGS sisteminden geçerek gelen öğrenciler üniversite sınavı dönemlerine geldiklerinde daha rahat sınava hazırlanacaklar" dedi.

TEOG ile yeni sistemi değerlendiren Cüneyd Baştanoğlu, "Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler 'TEOG'a bir ay kala çalıştım, iyi okula yerleştim, yine aynı şekilde yaparım' diye yanlış bir düşüncenin içerisindeler. Üniversiteye giriş sınavlarının ilk basamağı kabul edebileceğimiz sınavlar uzun zamandır LGS tipi sorular içeriyor. TEOG sistemi ile yoğurulup gelen öğrenciler üniversitelere giriş sınavı dönemine geldiklerinde beklediklerinden farklı bir sistemle karşılaştıkları için zorlanıyorlar. Bu durum öğrencileri dolayısıyla velilerini panik havasına sokuyor" şeklinde konuştu.

Origin Akademi olarak sınavlara hazırlık veya okul başarısını arttırmak amacıyla kendilerine başvuran öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarını değerlendirdiklerini ve onların ihtiyaçlarına göre öneriler sunduklarını anlatan Baştanoğlu, "Öğrencilerimiz bize başvurduğunda, kendilerini bekleyen soru tarzları ile ilgili bilgiler verip, soruları nasıl yorumlamaları gerektiği ile ilgili destek oluyoruz. Başarılı olabilmeleri için konuları ezberlemelerinin değil mantığını kavramalarının önemine değiniyoruz. Planlı, düzenli ve eksikleri kapatmaya yönelik çalışma disiplinini kendilerine kazandırıp, hayatlarının en güzel yaşlarında sosyal hayatlarından kopmadan, sevdikleri şeyleri yapmaktan ödün vermeden, zevk alarak, eğlenerek çalışmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

"Öğrencinin sadece konunun ana hatlarını bilmesi yeterli değil"

TEOG sisteminin değişmesinin sonuçlarını değerlendiren Matematik Öğretmeni Zeynep Baştanoğlu da şöyle devam etti:

"TEOG sınavı öğrencilerin sadece temel işlem yapma yeteneğini ölçen bir sınavdı. Bir öğrenci konunun ana hatlarını biliyorsa, yorum yapma ve mantık yürütmeye gerek kalmadan temel bilgilerini kullanarak sınavda rahatlıkla başarılı olabiliyordu. Sınav temel işlem gerektiren, ezbere dayanan ve kolay bir sınav olduğu için de ölçme değerlendirme aşamasında birçok güçlük meydana geliyordu. 17 bin birincinin çıktığı bir sınavda öğrencileri yerleştirme aşaması da çok sağlıklı olmamaktaydı. Şimdiki sistemde ise öğrencinin sadece konunun ana hatlarını bilmesi yeterli değil. Bilgiyi harmanlayıp mantık yürütmesi ve muhakeme yapması da gerekiyor. Dolayısıyla sadece ezber ve soru çözme üzerinden sınava çalışan çocukların böyle bir sınavda başarılı olma ihtimalleri de azalıyor."