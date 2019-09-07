Uzmanlardan okul öncesi sağlık kontrolü uyarısı

Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Arda Bozgül, okul öncesi hangi sağlık kontrollerinin yaptırılması gerektiği konusunda tavsiyeler verdi. Okul öncesi kontrollerde çocuk hekimi tarafından çocuğun öncelikle detaylı öyküsü ve gelişimi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Bozgül, “Çocuğun geçirdiği hastalıklar, operasyonlar, kazalar ve ailesel hastalıklar sorgulanmalıdır. Bunun dışında çocuğun aşı durumu değerlendirilerek eksik aşısı varsa bu dönemde mutlaka tamamlanmalıdır. Detaylı bir sistemik muayene ile boy, kilo ölçümleri ve tansiyon ölçümleri yapılmalıdır. Böylelikle büyüme geriliği ya da obezite açısından değerlendirilmesi sağlanır. Yakın dönemde laboratuvar incelemesi yapılmadıysa demir eksikliği taraması için kan tahlili, aile öyküsüne göre kan şekeri ve kan kolesterol düzeyi bakılmalı ve idrar tetkiki yapılmalıdır” dedi.

İşitmenin azlığı, çocuğun dil ve konuşma, konsantrasyon, zihinsel gelişim ve okul başarısını olumsuz etkileyebileceğini belirten Bozgül, “İşitmenin değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda bebeklik döneminde işitme testi yapılmış olsa dahi tekrar yapılması önemlidir” diye konuştu.

Göz sorunlarına dikkat

Okul öncesi önemli kontrollerden birinin de göz taraması olduğunu söyleyen Bozgül, “Erken tespit edilip kolayca çözüme kavuşabilecek göz sorunları, çocuğun okul başarısını ve arkadaşları ile uyumunu olumsuz yönde etkileyebilmekte, baş ağrısı ve yorgunluktan kaygı bozukluğu ve kazalara kadar birçok ek soruna yol açabilmektedir. Bu kontrollerde çocukta göz tembelliği, şaşılık ya da yüksek derece kırma kusurları açısından değerlendirilmelidir” dedi.

Çocukluk döneminde edinilen yanlış beslenme alışkanlıkları erişkin çağdaki kalp hastalıkları, yüksek tansiyon gibi hastalıklar için temel risk faktörü oluşturduğunun altını çizen Bozgül, “Özellikle okul çağı çocuklarının sağlıklı ve dengeli beslenmesi ilerideki bu hastalıklar açısından koruyucu olabilmektedir. Ayrıca okul döneminde karşılaşabileceği, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Güne başlarken kahvaltı yapma, öğün atlanmama alışkanlığı bu açıdan çok önemlidir. Okul çağındaki çocukların bol sebze, meyve tüketmesi, et, yumurta, balık ve süt ürünleri ve C vitamini alması desteklenmeli, yeterli sıvı tüketimi, hazır gıdalardan, aşırı kalori ve kafein içeren içeceklerden uzak durmaları sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Uyku düzenin de çocukların fiziksel gelişimi ve ruhsal sağlığı açısından önemine dikkat çeken Bozgül, “Uyku alışkanlığı okul başarısı için sağlıklı beslenme kadar önem taşımaktadır. 3-5 yaş arası çocukların uyku ihtiyacı yaklaşık 10-13 saat iken, 6-12 yaşına geldiğinde çocuklara 9-12 saatlik uyku gereklidir. Ayrıca çocukların kendisini bazı hastalıklardan korumasını sağlamak için, el ve tuvalet sonrası temizlik çocuklara çok iyi bir şekilde öğretilmelidir” dedi.