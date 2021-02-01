Uzmanlardan verimli tatil önerileri

Ebeveynlere çocuklarına karşı doğru davranış geliştirebilmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Deniz Dinler; karne notları, karne hediyesi ve çocuklarla zaman geçirme konularında uyardı.

Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve Psikolog Deniz Dinler, yarıyıl tatilinde çocukların yapması gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulunarak aileleri uyardı. Deniz Dinler, "Karne zamanı, hediye zamanı olarak adlandırılmamalıdır. Çocuğun edindiği her başarıya maddi hediyelerle karşılık vermek yerine çocuğa manevi hediyeler sunulmalıdır" dedi.

"Bu zaman diliminde mümkün olduğunca birlikte olunmalıdır"

"Ara dönem, öğrencilerimizin ebeveynleriyle birlikte vakit geçirebileceği çok iyi bir fırsattır" diyen Deniz Dinler "Bu zaman diliminde mümkün olduğunca birlikte olunmalıdır. Sohbet ederek geçen dönemin değerlendirmesi yapılmalı, gelecek dönem için nelerin yapılması gerektiği kararlaştırılmalıdır; fakat bu değerlendirme yapılırken öğrencilerimiz yargılanmamalı, aşağılanmamalı ve başka çocuklarla kıyaslanmamalıdır. Onları 2. döneme motive etmek için tehdit ve kaygı uyandırma bir yöntem olarak kullanılmamalıdır. Bu yöntem onların sadece özgüvenini azaltır ve onları öfkelendirir. Onlar her şeye rağmen koşulsuz sevildiğini hissetmelidir" diye konuştu.

Çocukların tatilde de günlük alışkanlıklarına uyması gerektiğinin altını çizen Dinler, "Okul zamanında yatma, kalkma, çalışma, banyo ve yemek saati; eşyaları toplama, ödevleri yapma, kıyafetleri toplama, temiz ve düzenli olma gibi belli rutinlere alışmış öğrencilerimiz için tatil zamanları genellikle ya yapacak bir şeyin olmadığı, sıkıcı geçen boş zamanlar olarak ya da her şeyin sınırsızca yapılabileceği, kuralın ve sorumluluğun olmadığı bir özgürlük olarak algılanmamalıdır" şeklinde aktardı.

Teknoloji ve ekran bağımlılığına dikkat

Çocukların dijital cihazları kullanma sürelerine, teknoloji ve ekran bağımlılığı konusuna da değinen Dinler, bu konunun ebeveynler ile çocuklar arasında çatışmaya yol açtığına vurgu yaparak ailelere önerilerde bulundu.

Psikolog Deniz Dinler, oyunların ve sanal dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerini şöyle anlattı:

"Yarıyıl tatilinde çocuk ve ebeveyn arasında çatışmaya yol açan en önemli unsuru, çocuklarımızın elektronik cihazlar kanalıyla sanal içeriklere ayırdıkları süre ve içeriğin niteliği oluşturmaktadır. Son yıllarda evlerimizin içine, yakın ilişkilerimize kadar sızan elektronik teknolojisi ve medya-yayın hizmeti bir nesli aydınlatırken ne yazık ki beraberinde birtakım olumsuzluklar getirmektedir. Fiziksel ya da sözel şiddet içeren oyunlar, çizgi filmler, film veya diziler çocuklarda öfkeli davranışı kontrol edememe, sosyalleşememe, özdenetimlerini kaybetme gibi sorunlara neden olacak davranış örüntüleri ortaya çıkarmaktadır. Kolektif oyunlarda ya da günlük aktivitelerde öğrenci, arkadaş, çocuk rollerinde yayın organlarından, filmlerden, bilgisayar oyunlarından etkilendikleri açıkça görülmektedir. Şiddet ve saldırganlık, oyunlarının tek amacı haline gelmektedir. Bu tür yayın organlarında iyinin kötüyü yenmesi için iyi adamların bile kötülük yaparak, şiddete başvurarak sorunlarını halletmeleri çocukları doğru yöntemin bu olduğunu düşünmeye sevk etmektedir. Oyunlarda adalet, kanun, otorite uygulayıcısı olarak iyi adamlığı kötü adamlık yaparak sunan karakterler çoğalmaktadır. Vurulup ölme, can yakma, zarar verme yaşamın bir parçası gibi görülmektedir."

Şenliğe davet var

Gaziemir Belediyesinin, çocukların yarıyıl tatilinde kaliteli ve sağlıklı zaman geçirmeleri için spordan dansa, el becerileri eğitiminden masal anlatıma kadar birçok farklı etkinliğin yer aldığı yarıyıl şenliği düzenlediğini söyleyen Dinler, “Zor koşullardan geçtiğimiz ve pandemiden dolayı sosyal, sportif ve eğitsel donatı alanlarının kapalı olduğu ya da tercih edilmediği bu dönemde velilerimizin çaresiz hissetmelerini istemedik. Okul disiplininden uzak bu zaman aralığında öğrencilerimizin yatış-kalkış ve yemek saatleri, etkinlikleri önceden planlanmalıdır. Okul zamanına yakın bir program hazırlayarak onların 2. döneme hazır halde başlamaları, uyum ve davranış problemi yaşamadan okula devam etmeleri sağlanmalıdır. Bu amaçla hem öğrencilerimizin rutinlerini korumalarına yardımcı olacak hem de eğlenceli ve sağlıklı vakit geçirmelerini sağlayacak çevrim içi yarıyıl şenliği programımızı hazırladık. Tüm çocuklarımızı şenliğimize davet ediyoruz” dedi.