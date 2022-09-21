Üzüme dair her şey bu şenlikte

Selçuk Belediyesi, üzüme dair her şeyi 25 Eylül Pazar günü Gökçealan Mahallesi'nde düzenlenecek olan Şerefine Salkım Hanım Osmancık Üzüm Şenliği'nde buluşturuyor.

Şerefine Salkım Hanım Osmancık Üzüm Şenliği'nde 25 Eylül Pazar günü saat 12.00'de yerel üretici stantları açılacak. Gökçealan'a özgü Osmancık üzümüne atfedilen şenlik, saat 14.00'te Osmancık üzümü hasadı ile başlayacak. Açılış konuşmaları, çeşitli gösteriler ve performansların da yer alacağı şenlikte, “En Güzel Osmancık Üzüm Yarışması” düzenlenecek. Selçuk'un yerel seslerinden oluşan Efes Kent Orkestrası ve Akustik Gitarlı Kız İrem de şenlik de müzik performanslarıyla yer alacak. Şenlik, Selçuk'un tarımsal değerlerini tanıtmak ve üreticiye katkı sunmak amacıyla düzenlenen festivaller arasında yer alıyor.