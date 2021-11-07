Uzundure mağdurlarından “randevu” tepkisi

Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili mağduriyetlerin giderilmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen, ardından da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den randevu talep eden Uzundere ve Yurtoğlu Mahallesi sakinleri, Başkan Soyer tarafından 45 gün sonraya randevu verilmesine tepki gösterdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2013 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında birinci ve ikinci etapta 817 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilmişti. 3. etabın ihalesi için de geçen nisan ayında kuralar çekilmişti. Projenin 4. etabına dahil olan Karabağlar ilçesi Uzundere ve Yurtoğlu Mahallesi sakinleri, mahallelerinin 9 yıldır dönüşüme girmemesi nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti. 24 Ekim'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp mağduriyetlerini aktaran mahalle sakinleri, bu görüşmenin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den görüşme talep ettiklerini ancak 45 gün sonrasına randevu verildiğini belirtti. 9 yıldır mağdur olduklarını dile getiren mahalleliler, ellerinde dövizlerle duruma tepki gösterdi.

“Büyük bir hayal kırıklığı”

Mahalleliler adına açıklama yapan Eray Uslu, “Uzundere ve Yurtoğlu kentsel dönüşüm mağdurları olarak sesleniyoruz. Mahallelerimiz, 9 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tapular alınarak planlamaya sokuldu. Ancak 9 yıldır hak ettiğimiz evlerimize bir türlü geçemedik. Mağduriyetlerimizi çeşitli platformlarda sık sık İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi başta olmak üzere sık sık dile getirdik. Maalesef istediğimiz geri dönüşleri alamadık” diyerek 24 Ekim günü mahallede bir dizi açılış yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağduriyetlerini ilettiklerini hatırlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in önümüzdeki dönemde ihaleye çıkılacağını ifade ettiğini söyleyen Uslu, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ‘Biz burayı yaparız' dedi. Ancak genel başkan nezdinde karşılık bulan

mağduriyetimizin giderilmesi talebine karşılık İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tam 45 gün sonra mahalle sakinlerine randevu vererek büyük bir hayal kırıklığına imza attı” dedi.

“Devlet büyükleri ile görüşeceğiz”

Tunç Soyer'e seslenen Uslu, “Genel başkanın söz vermesine, sizin de konunun takibi noktasında gayret edeceğinizi söylemenize rağmen mahalle sakinleri olarak bize 45 gün sonraya randevu vermeniz, mahallemizde ciddi bir hayal kırıklığına sebebiyet vermiştir. Yüzde 30'u yapılan ve yüzde 70'lik alanda mağdur edilen binlerce vatandaşız. ‘Yaşanılabilir İzmir' istiyoruz. İzmir'in gerçek yüzü biziz. Konunun bir daha ele alınmasını, mahallemizdeki kanaat önderleriyle belediye yetkililerinin bir daha bir araya gelerek çözüm için adım atmalarını rica ediyoruz. Bu konuda gerekli adımların atıldığını görmediğimiz takdirde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesimizi duyurmak için elimizden geleni yapacağımızı buradan ilan ediyoruz. Sayın Tunç Soyer'in 45 gün sonra randevu vermesi işi ne kadar ciddiye almadığının göstergesidir. Bize tapularımızın verilmesini istiyoruz. Bu işi devlet büyükleri ile çözme noktasına gitmek zorundayız. Artık bu söylemlere karnımız tok. Etaplar yapılmayacaksa tapularımızı versinler. Biz devlet büyükleri ile görüşeceğiz. Devlet büyüklerimiz de yapmayacaksa biz evlerimize tadilat yapacağız” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm projesinin devam etme ihtimaline karşı evlerine tadilat yapamadıklarını ifade eden Uslu, “Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun meclis toplantısında yaptığı konuşmadan dolayı da mahalle halkı olarak çok üzgünüz. ‘Uzundere ve Yurtoğlu mahalle sakinleri, kendi evlerini tadilata sokabilir' ifadesini kullanmış. Muhittin Selvitopu, Karabağlar halkının başkanı. O zaman bizi hiç tanımıyor ya da bu halkın ne durumda olduğunu bilmiyor. Biz kıt kanaat geçinen insanlarız. Size olan borçlarımızı ödemek için para biriktiriyoruz. ‘Yıkılacak' denilen evlerimize nasıl tadilat yaptıralım? Kendisini bu söylemi ile birlikte vicdanı ile baş başa bırakıyoruz. Kendisi bu mağduriyeti yaşamış olsaydı binlerce lira verip kendi evini tadilat yaptırabilir miydi? Biz kendisine bu soruyu soruyoruz” ifadelerini kullandı.