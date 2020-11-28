Vakaların arttığı İzmir'de hafta sonu yoğunluğu

Vakaların artış gösterdiği İzmir'de, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahil ve caddelerde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar alınan tedbirlere çoğunlukla uyulduğunu; ancak alınan tedbirleri yetersiz bulduklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de vakaların artışa gösterdiğini ve kentin pandemide üçüncü zirveyi yaşadığını açıklamıştı. Geçtiğimiz haftada İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni tedbirler İzmir'de de uygulanmaya başlasa da kentin işlek yerlerindeki yoğunluğun düşmediği gözlemlendi. İzmir'in en kalabalık ilçeleri arasında yer alan Karşıyaka'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Bazı vatandaşlar hafta sonu tatilini sahil kenarında vakit geçirerek değerlendirirken, bazıları da Karşıyaka Çarşısı'nda alışveriş yapmayı ve gezmeyi tercih etti. Birçok kafe ve restoran gibi işletmelerin bulunduğu Karşıyaka Çarşısı'nda alınan tedbirlere rağmen yoğunluk görüldü. Aynı zamanda geçiş güzergahı olarak da kullanılan çarşıda, vatandaşların çoğunlukla maske takmasına ve kurallara özen göstermesine rağmen özellikle öğleden sonraki saatlerde oluşan yoğunluk korkuttu.

Vatandaşlar tedbirlerin yetersiz olduğunu düşünüyor

Yeni alınan korona virüs tedbirlerini değerlendiren vatandaşlardan Hakan Yüksekülkü, "Yeni alınan tedbirler bana yeterli gelmiyor. Kapsamının biraz daha genişletilmesi gerekiyor. Bence tam anlamıyla 13-14 gün tam anlamıyla kapanma daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Herkes maske takıyor; ama bu yeterli mi bilemiyorum. Tedbirlerin yetersizliğinden dolayı vakaların arttığını düşünüyorum" dedi.

Pozitif vaka kişilerin veya temaslı insanların karantina kurallarını ihlal etmesi sonucu vakaların artış gösterdiğine inandığını söyleyen Neşe Yüksekülkü ise, "Güvenlikler HES koduyla sorgulama yaptıklarında pozitif olan kişilerin bankaya ödeme yapmaya geldiğini söyleyebiliyor, bunları duyuyoruz. Dolayısıyla pozitif vakası olanların dışarıya çıkmaması gerekiyor. İnsanlar burada çoğunlukla kurallara uyuyor" ifadelerini kullandı.