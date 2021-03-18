Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan İzmir'e ziyaret

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir'de, depremde zarar gören tarihi eserlerin en kısa zamanda restore edileceğini söyledi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'u İzmir ziyaretinde Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven karşıladı. Vakıflar Bölge Müdürlüğünde bir süre çalışmalar hakkında bilgi alan Ersoy, daha sonra İzmir'i gezdi. Ersoy, depremde zarar gören Kemeraltı, Şadırvanaltı, Kestane Pazarı ve Hisar camilerinde incelemelerde bulundu. Ersoy, depremde zarar gören tarihi eserlerin en kısa zamanda restorasyonlarının yapılacağını söyledi.

Ersoy'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, “Sayın genel müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu ziyaret bizleri ziyadesiyle memnun ettiği gibi var olan moral ve motivasyonumuzu artırmıştır." dedi.