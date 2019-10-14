Vali Ayyıldız YİKOB'u anlattı: "Her alanda ilimize faydalı çalışmalar yürütülüyor"

"Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB)'nın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" isimli toplantıda konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, YİKOB'un önemine dikkat çekerek, "Bu anlamda YİKOB'lar; bürokratik engelleri ortadan kaldırma ve kurumlar arası koordinasyonun gerçekleştirilmesinde büyük bir ihtiyacı gidermektedir" dedi.

İzmir'de, İçişleri Bakanlığı Strateji ve Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen 'Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi' projesi kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Van'ın ardından pilot il olarak belirlenen İzmir'de, bilgilendirme seminerinin ikincisi gerçekleştirilirken, düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin dört bir yanından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YKOB) temsilcileri katıldı.

Programda, 30 büyükşehirde faaliyet gösteren YİKOB'larda 24 ay süreyle uygulanacak "YİKOB Kapasite Güçlendirme" projesiyle, yerel düzeydeki kamu yatırımlarının etkili bir şekilde yönetimine katkı sağlayarak daha iyi hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi konularına değinildi.

YİKOB'lar bürokratik engelleri kaldırıyor

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, projenin amacını anlattı. Ayyıldız, "Projenin amacı; yerel yatırımların hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi, bu alanda faaliyet gösteren kurumların iş birliği ve koordinasyon içinde hareket etmesini teminen YİKOB'ların kurumsal kapasitelerinin artırılmasıdır. İzmir YİKOB olarak ilimizdeki tüm kurumlara rehberlik etmenin yanında, kurumlara yönelik personel eğitimleri düzenlenmekte, yurt dışından gelen yatırımcı heyetlere ilimizin yatırım imkânları hakkında detaylı bilgiler verilmekte. Aynı zamanda uluslararası alanlarda ilimizin tüm yönleriyle tanıtımı sağlanmakta. Kısacası her alanda ilimize faydalı çalışmalar büyük bir özveriyle yürütülmektedir. Bu anlamda YİKOB'lar; bürokratik engelleri ortadan kaldırma ve kurumlar arası koordinasyonun gerçekleştirilmesinde büyük bir ihtiyacı gidermektedir. Projenin YİKOB'ların yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarına faydalı ve hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

YİKOB'ların muhataplarının sadece hukuksal çerçevede olmadığını belirten Vali Ayyıldız, "YİKOB'ları geleceğe taşırken hukuksal ve teknik çerçeveyi göz önünde bulundurup yaşayan bir sistemle çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor" dedi.

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Proje Yöneticisi Volkan Barış Göçmez da, toplantının, YİKOB'ların kapasitelerinin güçlendirilmesi, etkin çalışması, organizasyon yapılarının ve iş süreçleri standartlarının sağlanması amacıyla yapıldığını kaydetti. Göçmez, "İzmir'in pilot il olmasında şöyle bir özelliği var; diğer YİKOB'lara göre teknik kapasitesi, idare süreçleri gelişmiş ve örnek teşkil eden bir il konumundadır” dedi.

Toplantıya ayrıca; Daire Başkanı Mehmet Fazıl Karabaş, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı uzmanları katıldı.