Vali Köşger ile vatandaş arasında maske diyaloğu

Vali Köşger, İzmir'de vaka artışının düşmeye başladığını da belirtti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile beraber Konak ilçesinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesinde korona virüs denetimi yaptı. Vali Köşger, cadde üzerindeki dükkanlara girerek içerideki hijyen koşullarını incelerken cadde üzerinde yürüyen vatandaşlara da maske ve mesafe uyarısı yaptı.

Vali ve vatandaş arasında maske diyaloğu

Vali Köşger, Ali Çetinkaya Bulvarı üzerinde yürüyen yaşlı bir vatandaşın maskesiz dolaştığını görünce “Maskenin kolda durması faydasız. Hanımefendinin kimlik numarasını alalım. Maskeyi takın” uyarısı yaptı. O sırada yaşlı vatandaşın yanında bulunan eşi de eşinin emekli matematik öğretmeni olduğunu söyleyerek az önce eczaneden çıktığını ve maskesini orada çıkarmak zorunda kaldığını ifade etti. Daha sonra ise Vali Köşger bir taksi durağında denetim yaptığı esnada kimya mühendisi olduğunu söyleyen bir vatandaş yaklaşarak “Maskeyi takınca oksijen alamıyoruz. Aldığımız nefesi tekrar maskeye veriyoruz. Virüs maskenin yanlarında girmiyor mu? Toplu taşımada bunu takalım ama 24 saat bunu takınca nefes alamıyoruz” dedi. Vali Yavuz Selim Köşger de “Şu anda virüse karşı alabileceğimiz üç tedbir var. Maske takmak, mesafeyi korumak ve hijyene dikkat etmek. Virüs daha çok damlacık yoluyla bulaştığı için daha maske takmak önemli. Maske benden size, sizden de bana zerreceğin bulaşmasını engelliyor” şeklinde cevap verdi.

“Cezalar ödenmeden kamuyla ilgili işlemler yapılamayacak”

Daha sonra Vali Yavuz Selim Köşger, denetimlerine Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde devam etti. Burada bir açıklama yapan Vali Köşger, “İzmir'de denetimlerimiz devam ediyor. Geçen haftaya göre İzmir'de daha iyi durumdayız. Denetimlerimizi sıklaştırdıkça, vatandaşlarımız kurallara daha iyi uydukça durum daha da iyileşecek. Buradaki sokaklar İzmir'in en hareketli sokakları. Şu an pandemi ile ilgili yaptığımız denetimlerde çok vahim bir sıkıntı yok. Kurallara uymayanlara tutanak tutturuyoruz. Biliyorsunuz bundan sonra daha da keskin cezalar gelecek ve tahsil edilecek. Bu cezalar ödenmeden kamuyla ilgili işlemler yapılamayacak hale geliyor. Caydırıcı olması açısından bu önemliydi. Vatandaşımızın önce kendi sonra da etrafından insanların sağlığını düşünerek kurallara riayet etmesi lazım. Pandemi ile ilgili denetimler bundan sonra artarak devam edecek” dedi.

İzmir'de vaka artışı düşüyor

İzmir'de korona virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 76'nın 65 yaş üzeri vatandaşların oluşturduğunu söyleyen Vali Köşger, “65 yaş üstü vatandaşlarımız virüs karşısında daha kırılgan. O yüzden onların kendi sağlıklarına daha büyük önem göstermesi lazım. Biz de onları uyarıyoruz. Biraz evvel 65 yaş üstü bir vatandaşımız maskesiz dolaşıyordu onu uyardım. Biraz üzüldü ama her şey kendi sağlığı için. İzmir en kötü 15 il arasında değil, en iyi 10 il arasında da değil. Geçen haftaya göre vaka oranları üçte bir oranında düştü” ifadelerini kullandı.