Vali Köşger: "İzmir'de vaka sayıları stabil"

Burada açıklama yapan Vali Köşger, İzmir'de korona virüs sayılarının stabil olduğunu, vaka sayılarında düşüş olmadığını, gerekli tedbir ve kontrollerin süreceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile tüm yurtta süren dinamik denetimler sürerken, korona virüs ile mücadelede polis ve jandarma ekiplerinin sıkı denetimler sürüyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, bu denetimler kapsamında İzmir Manisa yolu üzerinde Karaçam mevkisinde bulunan polis-jandarma kontrol noktasındaki denetimlere katıldı. Vali Köşger'e İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop eşlik etti. Uygulama noktasında durdurulan araçları da bizzat kontrol eden Vali Köşger, kural dışı seyahat eden araçların bulunmadığını gözlemledi. Vali Köşger burada durdurulan araç sürücüleri ve yolcularla da sohbet etti.

"Oldukça sıkı bir denetim uygulanıyor"

Kontrol noktasında basın mensuplarına açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, denetimlerin kent genelinde sıkı bir şekilde uygulandığının altını çizdi. Vali Köşger, "Denetimlerin sıklaştırılması açısından 'dinamik denetim' modelini yerinde görmek amacıyla buraya geldik. İzmir - Manisa yolu üzerinde polis ve jandarmanın müşterek denetim yaptığı bir noktadayız şu anda. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla şehir içinde şu anda oldukça seyrelmiş durumda trafik. Şu ana kadar yapılan kontrollerde de, burada yapılan denetimlerde de sizin de gözlemlediğiniz gibi vatandaşlarımızın kural dışı seyahat etmediğini görüyoruz. Dinamik denetim dediğimiz yöntemde, ekonomik hayatı tamamen durdurmak gibi bir şey söz konusu değil. Ekonomik faaliyetler devam ediyor, üretim devam ediyor. Bu seyahat eden araçların bir çoğu da üretim ile ilgili, dinamik faaliyetlerle ilgili seyahat eden vatandaşlarımız. İnsanlık hali çeşitli durumlarda söz konusu. Bazıları hekim onlar seyahat ediyorlar; bazıları çocuklarını hastaneye götürüyor durduğumuz araçlardan anlaşıldığı kadarıyla. Dolayısıyla oldukça sıkı bir denetim uygulanmaya devam ediyor" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın kurallara uyduğunu gözlemledik"

Kontrol noktasındaki araçların kural dışı seyahat etmediğini vurgulayan Vali Köşger, vatandaşların kurallara riayet ettiğini de belirtti. Vali Köşger, "Kısıtlamada polis bölgesinde 800 araca vatandaşımıza, jandarma bölgesinde de 200'ü aşkın araca cezai işlem uygulandı. Bu konuda da herhangi bir esneme yok. Vatandaşlar eğer kurala uymuyorlarsa gerekli cezalar da tatbik ediliyor. Uygulamalar, kontroller devam edecek. Bu 15 günlük süre gözlemlenerek, eğer bu rakamlar aşağıya doğru düşmezse Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi daha da sert tedbirler gelme ihtimali var. Şu ana kadar vatandaşlarımızın kurallara uyduğunu gözlemledik" dedi.

"Rakamlar stabil, düşüş yok"

Kent genelinde korona virüs rakamlarında düşüş olmadığını, durumun stabil gittiğini ve önlemlerin uygulanmasının kararlılıkla süreceğini söyleyen Vali Köşger, "İzmir özelinde korona virüs rakamlarının stabil gittiğini söyleyebiliriz. Bir haftadır gözlemliyoruz. Vaka sayılarında bir düşüş yok, aşağı yukarı aynı rakamlar. Bunun sebebini de bilmiyoruz tabi. İçinden geçtiğimiz süreçte hastalıkla ilgili her aşamada yeni bir şeyler öğreniyoruz. Neden bu kadar arttı ve neden burada kaldı anlamaya çalışıyoruz. Aşılama faaliyetleri en seri şekilde devam ediyor. Ağustos ayı itibariyle yüzde 50'yi geçeceğimizi umuyoruz. Aşılama yüzde 50'yi geçinceye kadar vatandaşlarımızın kurallara sıkı sıkıya uymasını bekliyoruz" sözlerine yer verdi.

"Yoğun bakım doluluk oranı sadece korona kaynaklı değil"

İzmir'de yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'e ulaşması konusuna da değinen Vali Köşger, "Sağlık Bakanlığının söylediği bir oran var yüzde seksen doluluk oranı diye İzmir'de. Bu rakam doğru ama bu sadece koranadan kaynaklı yoğunluk oranı değil. İzmir'de faaliyetler normal seyrinde devam ediyor. Bu yalnızca koranadan değil, diğer hastalıklardan da kaynaklı bir yoğunluk. Dolayısıyla şu an için biz İzmir'de yoğun bakım doluluk oranı itibariyle ekstra bir tedbir alınması gerektiğine gerek görmüyoruz. Bazı vilayetlerde farklı uygulamalar yapılabiliyor. Onlar korona kaynaklı vakalarının artması sebebiyle yoğun bakım gerektiren tedavileri öteleyebiliyorlar. Şu anda söz konusu değil ancak ihtiyaç duyulursa çok acil olmayan tedaviler ertelenebilir. Ama şu an İzmir'de bunu gerektirecek bir durum yok. Kasım-aralık aylarında ulaştığımız pik noktanın yarısından da aşağıdayız şu anda. Biz o durumda bile yoğun bakım doluluk oranlarında sıkıntı çekmedik. İzmir'de de o açıdan bir sıkıntı olmaz" açıklamasında bulundu.