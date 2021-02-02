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Vali Köşger: “Kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaşanan sel felaketiyle ilgili geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Yağışlar yer yer şiddetli olmak üzere yarın sabaha kadar devam edecek.

Kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır” dedi.


İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kenti vuran sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Yağışların yer yer şiddetini artırarak devam edeceğini ifade eden Köşger, kamu çalışanlarının idari izninin tüm güne uzatıldığını açıkladı.


Vali Köşger, “Değerli İzmirliler, öncelikle yaşanan afet dolayısıyla geçmiş olsun. Yağışlar yer yer şiddetli olmak üzere yarın sabaha kadar devam edecek. Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır” dedi.

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