Vali Köşger: “Konak ilçesinde özel bir mesai uygulamasına geçeceğiz”

Vali Köşger, İzmir'de durumun kontrol altında olduğunu belirtirken, Konak ilçesindeki 28 bin çalışan için özel mesai uygulamasına geçileceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile vatandaşların toplu bulunabileceği ortamlarda denetim yapılması kararı alınmıştı. Genelge kapsamında İzmir'de de denetimler gerçekleştirildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve sivil toplum kuruluşları başkanlarından oluşan heyet, Konak ilçesinde bulunan Bahribaba otobüs durakları ve Konak metro durağında incelemelerde bulundu. Otobüs ve metroya da binen Vali Köşger, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunurken, korona virüsü kuralları hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşların toplu taşıma hakkında şikayetlerini de dinleyen Köşger, durumu gözden geçireceklerini söyledi.

"Koltuk kapasitesinin ve ayakta yolcu kapasitesinin 3'te 1'i kadar yolcu alınabilecek"

Daha sonra bir açıklama yapan Vali Köşger, “Denetimlerimize devam ediyoruz. Vatandaşlardan gelen toplu taşıma şikayetleri için toplu taşıma araçlarında denetim yaptık. Bu konuda yeniden sıkılaştırıcı tedbirler alındı. Koltuk kapasitesinin ve ayakta yolcu kapasitesinin 3'te 1'i kadar yolcu alınabilecek. Bizim baktığımız hatlarda çok ciddi bir sıkıntı gözükmüyor; ama yoğun saatlerde daha kötü olduğu söyleniyor, onlara da bakacağız. Tüm dünyada artış trendine girdi vaka sayıları. Biz İzmir'den sorumluyuz ve İzmir'i kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. O anlamda bir dizi tedbirler alındı. Dün açıkladık, esnek mesai ilimizde uygulanmaya başlıyor. Risk teşkil eden grupların evden çalışması gibi bir takım tedbirler aldık” dedi.

Konak'ta esnek mesai sistemi başlıyor

Köşger, "Aynı zamanda bugün bir karar daha açıklayacağız. Konak ilçesi özelinde farklı mesai uygulamasına geçeceğiz. Bir kısım personel saat 8'de, bir kısmı 9'da başlayacak. Konak'ta 28 bin çalışan var, 28 bin çalışanın 14 bini saat 8'de, 14 bini saat 9'da mesaiye başlayacak. Çıkışları da ona göre uygulanacak. Biz elimizden gelen tedbirleri almaya çalışıyoruz. Burada esas iş vatandaşımıza düşüyor. Vatandaşımızın kendi sağlığını korumak için gayret göstermesi lazım. Herkes kendi sağlığını korumaktan sorumlu. Bütün bu tedbirlere rağmen vatandaşımız hala gevşeklik yapıyorsa, hala kendi sağlığını korumakta ihmalkarlık yapıyorsa ona yapacağımız çok fazla bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatan Köşger, İzmir'de hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 52 civarında olduğunu belirtirken, hastanede, ilaçlarda, rahatsız olan vatandaşlara erişim ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını sözlerine ekledi.