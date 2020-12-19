Vali Köşger'den HES Kodu Uyarısı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İçişleri Bakanlığı'nın, pandemiyle mücadele kapsamında aldığı kararlardan biri olan şehir içi toplu ulaşımda kullanılan elektronik kartların, kişisel HES kodlarıyla eşleştirilmesi zorunluluğu noktasında İzmirli hemşerilerini uyararak, 30 Ekim'de başlayan ve iki kez uzatılan süreçte HES Kodu tanımlaması yapılmayan hamiline kartların toplu ulaşıma kapatılabileceğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen bilgilere göre, 30 Ekim'den bu yana, aktif hamiline kartların yalnızca dörtte birine HES Kodu tanımlaması yapıldığını kaydeden Vali Köşger, eşleştirme yapmayan İzmirli hemşerilerinin ulaşımda mağduriyet yaşamamaları için bir an önce HES KODU işlemlerini yapmalarını rica etti.

HES KODU işlemini yapmayanların İzmirim Kartlarının kullanıma kapatılması seçeneğinin masada olduğunu söyleyen Vali Köşger, “İzmir'de bu işlemin yürütücülüğünü Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü yapıyor. Halkımıza çeşitli medya kanalları aracılığıyla duyurular yapılmıştı. 30 Ekim'de başlayan uygulama; ilk etapta 15 Kasım, sonra 30 Kasım'a son olarak da olarak 11 Ocağa kadar uzatıldı” dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulundu*

Bu işlemin korona virüsün toplu ulaşım kaynaklı yayılımını engelleme noktasında önemini kaydeden Vali Köşger, “Halen aktif olarak kullanılan hamiline (fotoğrafsız) İzmirim Kartların, ancak dörtte birine kişisel HES Kodu tanımlamasının yapıldığı bildirilmiştir. Tanımlamaları yapılmayan kartlar İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarıyla toplu ulaşıma 11 Ocak'ta kapatılacaktır. Kıymetli İzmirli hemşerilerime, bu tarihe kadar HES kodlarını, kullandıkları İzmirim Kartlara bir an önce tanımlamaları çağrısında bulunuyorum.” uyarısında bulundu.

Vali Köşger, yaptırmayan vatandaşlarımızın işlemlerini hes.eshot.gov.tr adresinden; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, metro istasyonlarında, vapur iskelelerinde, çeşitli hizmet binalarında ve sosyal tesislerde bulunan dijital bilgilendirme kiosklarından; vapur iskelelerinde, aktarma merkezlerinde, Metro ve İZBAN istasyonlarında oluşturulan yardım masalarında yaptırabileceğini açıkladı.