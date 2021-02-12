Vali Köşger'den hortum felaketinin yaşandığı Çeşme'den açıklama

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum felaketi sebebiyle çok sayıda evin çatısı uçarken, ağaçlar ve arabalar büyük zarar gördü. Bölgeye giden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada 16 vatandaşın yaralandığını söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, hortum felaketinin yaşandığı Çeşme'de incelemelerde bulunuyor. Vali Köşger, 16 vatandaşın yaralandığı, ev ve araçların hasar gördüğü, teknelerin alabora olduğu bölgede incelemelerde bulunurken, basın mensuplarına da açıklama yaptı.

"16 vatandaşımız yaralı"

Vinç devrilen bölgede 16 işçinin yaralandığını belirten Vali Köşger, "Bugün saat 21.30-22.00 sıralarında Çeşme ilçemiz Alaçatı Mahallemizde ciddi bir hortum, daha önce Türkiye'de İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum, şimdi sahayı da gezdik. Özellille Alaçatı Port bölgesinde araçları 8-10 havaya kaldırıp binaların üzerinden aşındırıp, diğerlerinin üzerine atmış. Oldukça, fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Alaçatı Port'ta bir vinc devrilmesi sonucu şantiyenin üzerine orada 16 civarında çalışan işçi vatandaşımız, hafif şekilde yaralandı. Birisi Ege Üniversitesi'ne Ege'ye sevk edildi. Onun dışındakiler burada ayakta tedaviyle taburcu edildiler. Ayrıca şimdi geçeceğimiz yamaç evleri bölgesinde, konutlarda hasar olduğu anlaşılıyor. Hasarın boyutunu iyi anlayabilmemiz için sabahın olması gerekiyor. Burada kaymakamımız, belediye başkanımız, itfaiye, AFAD ekipleri burada. İhtiyaç duyulan bütün ekipler seferber edildi. Ayrıca Urla ilçemizde de ciddi bir dolu, hasarı var. 700'e yakın sera hasar görmüş durumda, epeyce arazide hasar olduğu anlaşılıyor. Onlarla ilgili tespit sabah yapılacak" diye konuştu.