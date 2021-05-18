Vali Köşger'den iş dünyasına 'Eğitime Destek' çağrısı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Karabağlar ilçesinde yaptırılacak 32 derslikli ilkokula ilişkin protokol imza töreninde, iş dünyasından ve hayırsever vatandaşlardan ‘eğitime destek' olmalarını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzbeton A.Ş. tarafından, Karabağlar ilçemizde yaptırılacak 32 derslikli ilkokula ilişkin protokol imza töreninde, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir İl Eğitim Müdürü Ömer Yahşi bir araya geldi. İmza töreninde, iş dünyasından ve hayırsever vatandaşlarımızdan ‘eğitime destek' olmalarını isteyen Vali Köşger, 30 Ekim 2020 tarihinde kentte meydana gelen depremde ve sonrasında yıkılan okulların yeniden inşası için yerel dinamiklerle daha önce bir toplantı yaptıklarını anımsatarak, o toplantıda görev paylaşımı yapıldığını ve derslik açığının giderilmesi noktasında çeşitli taahhütlerde bulunulduğunu söyledi.

İzmir'de 88 Okul İçin Seferberlik

İzmir'in eğitim konusunda Türkiye'de ilk sırada yer aldığını kaydeden Vali Köşger, “İlimiz eğitimde ileri aşamada olmasına karşın yapı stoku itibarıyla sorunlu iller arasında yer alıyor. Depremden önce 50 okulumuz, depreme dayanıksız olmaları nedeniyle yıkılmıştı. Ardından 30 Ekim depremini yaşadık. Depremde de hasar gören 33 okulumuz yıkıldı. İlimizdeki yerel dinamikleri ve iş dünyasını seferber ederek bir toplantı yaptık. Bu toplantıda görev paylaşımı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığımız da bir okul yapma taahhüdünde bulunmuştu. Şimdi onun protokolünü yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz. Bu protokol, o dönemki toplantımızın ilk somut örneği oldu. Devamının gelmesini diliyor ve taahhütte bulunanların en kısa sürede taahhütlerine uymalarını bekliyoruz” dedi.

“Gayretimiz Çocuklarımız İçin”

İzmir'in eğitim seviyesini daha üst noktalara taşımak için fiziki alt yapının daha da iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Köşger, “Depreme dayanıksız binaları da daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. İzmir'in eğitim altyapısını daha iyi hale getirmemiz lazım ki; sınavlarda uzun süre liderliği yakalamış bu şehrin eğitim kalitesini artırarak devam ettirebilelim. Gayretimiz çocuklarımız için. Genç nüfusumuzun en iyi şekilde eğitmemiz lazım. İzmir'in de bu anlamda Türkiye'ye örnek olması lazım. Bu anlamda, kentimiz iş dünyasını kampanyamıza katkı vermeye çağırıyorum” diye konuştu.

İlk Somut Adım Büyükşehir Belediyesinden

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Vali Köşger öncülüğünde, İzmir'de çok önemli bir adım atıldığını belirterek, “İzmir'de 32 derslikli bir ilköğretim okulu yapmak üzere, İzmir Büyükşehir Belediyemiz, İzbeton şirketimizle birlikte bir adım atıyor. Ben de sayın valimizin temennisine katılıyorum. İzmir'de, iş dünyasının, sanayicilerimizin, ticaret adamlarımızın her birinin bu sorumluluğu ve vicdanî görevi idrak edip kampanyaya katkı vermesini bekliyoruz. Sayın valimiz yolu açtı. Biz de izinden takip ederek İzmir'de eğitimle ilgili eksikliği giderecek ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, okul yapımına ilişkin protokolü imzaladı. Milli Eğitim Bakanlığı tip projeleri kullanılarak, İzbeton A.Ş. tarafından Karabağlar ilçesinde 14 bin 500 metrekare alan üzerine yapılacak 32 derslikli ilkokula, ‘Orhan Kemal İlkokulu' adı verilecek.