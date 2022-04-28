Vali Köşger'den İzmir İl Jandarma Komutanlığına 'milli değer' övgüsü

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Jandarma sadece kanun nizam ordusu değil, milleti millet yapan değerlerin de ordusudur" dedi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen iftar programında İzmir protokolü ağırlandı. İzmir İl Jandarma Komutanı Hüseyin Hilmi Atabay, programda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve bir çok davetliyi ağırladı. Programda konservatuvar grubu üyeleri tasavvuf müziği konseri verirken, İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından şiir dinletisi yapıldı.

"Jandarmanın kışlası ve yüreği tüm İzmirli vatandaşlarımıza açıktır"

Programda kürsüye çıkarak konuşma yapan İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, jandarmanın kapılarının tüm İzmirlilere açık olduğuna vurgu yaptı. Atabay, "Tarihimiz vatanı ve bayrağı uğruna şehit düşen kınalı kuzularla, Mehmetçiklerle, kahraman emniyet mensubu polis kardeşlerimizle ve kahraman güvenlik korucuları ile doludur. Yüce Türk milletinin bağrından çıkmış jandarma teşkilatının kışlası ve jandarma personelinin yüreği İzmir halkına sonuna kadar açıktır. Esasen bu akşam ev sahibi bizler değil milli duyguları yüksek ve yüreği vatan sevgisi ile dolu İzmirli kardeşlerimizdir. Bizleri bu gece yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza, tüm İzmirlilere şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyorum. Bu hususta başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, vatanı ve bayrağı uğruna şehit düşmüş aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

"Jandarma sadece kanun nizam ordusu değil, milleti millet yapan değerlerin de ordusudur"

Tuğgeneral Atabay'ın ardından konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise, davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tuğgeneral Atabay ve jandarma personeline teşekkür etti. Vali Köşger, "Ülke sathının 784 bin kilometresinin yüzde 80'inde yüzde 90'ında jandarma personeli asayiş ve güvenliği sağlıyor. Jandarmamız bugün bize şunu da gösterdi: Jandarma sadece kanun nizam ordusu değil, milleti millet yapan değerlerin de ordusudur. Bir millet kendi değerleriyle var olur, kendi değerlerinin koruduğu sürece muhafaza ettiği sürece varlığını devam ettirir. Kendi değerlerimizi hiçbir zaman küçümsemememiz, dört elle sarılmamız lazım. Bu anlamda bugün burada icra edilen programdan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Emeği geçenlere, İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve ekibine çok teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.