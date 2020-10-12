İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Köşger'den sahte içki açıklaması

İzmir’de meydana gelen sahte içki ölümlerine ilişkin konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte sahte içkiye yönelik denetimlerin sıklaştırılacağını belirterek, “Bir şey ucuza satılıyorsa muhakkak arkasında karanlık bir iş vardır” dedi.

İzmir'de meydana gelen sahte içki ölümlerine ilişkin konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte sahte içkiye yönelik denetimlerin sıklaştırılacağını belirterek, “Bir şey ucuza satılıyorsa muhakkak arkasında karanlık bir iş vardır” dedi.


İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sayısı 15'e yükselen sahte içki ölümlerine ilişkin açıklama yaptı. Bornova'daki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda yüz yüze eğitim açılışı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Köşger, "Güvenlik güçlerimiz çeşitli noktalarda bu tür faaliyetlerin yürütüldüğünü değerlendirdikleri yerlere baskınlar yapıyor. Yüklü miktarlarda kaçak içki ya da kaçak içki kullanılan malzemeler ele geçirildi. Adli süreç başlatıldı, devam ediyor. Çünkü bu işin içinde ölüm var. Birçok vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Onlarca vatandaşımız hastanelerde yatıyor. Durumu kritik olanlar var. İçki veya alkol alma bir yaşam biçimi olabilir ama vatandaşlarımızdan bunu gayrimeşru, ne olduğu belli olmayan bandrolsüz, yetkisiz yerlerden temin etmemelerini, bu ihtiyaçlarını kurumsal mekanlardan temin etmelerini söylemek istiyorum. Arkadaşlarımız bu konunun üzerine gidecek. Denetimler sıklaşacak” diye konuştu.


Vali Köşger, Kınık ilçesindeki programında da, “Bu konuda vatandaşımızın duyarlı olması lazım. Vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunuyorum. Bir şey ucuza satılıyorsa muhakkak arkasında karanlık bir iş vardır. Bu karanlık işlerden kaçınmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.