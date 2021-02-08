Vali Köşger'den sel felaketinde takdir toplayan sağlık çalışanı ve polise başarı belgesi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sel felaketinde beline kadar suya girerek evinden çıkamayan hastaya müdahale eden sağlık çalışanı Ayla Kırs ve yine suya girerek tek tek araçların içinde kimse var mı diye kontrol eden komiser Enes Al'a başarı belgesi takdim etti.

İzmir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde, evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için mesai arkadaşlarıyla bölgeye giden görevli hemşire Ayla Kırs, beline kadar suya girerek hastaya müdahale etmişti.

Yine araçların suya gömüldüğünü gören İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Enes Al da, beline kadar suya girerek tek tek araçların içinde kimse var mı diye kontrol etmişti. Sağlık çalışanı Kırs ve komiser Enes Al'ın bu davranışı, herkesin takdirini kazanmıştı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, Ayla Kırs ve komiser Enes Al'ı makamında kabul etti. Vali Köşger, Kırs ve Al'a özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim etti.

"Devletimizi en güzel şekilde temsil ettiniz"

Yüksek görev bilinciyle hareket edip görevlerini ifa eden kamu görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Köşger, “Olağanüstü durumlarda yapılan işin kıymeti daha da iyi anlaşılıyor. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Devletimizi en güzel şekilde temsil ettiniz. Bu gibi afet durumlarında devletimizin halkımızın yanında olduğunu daha iyi anlaşılmasına vesile oldunuz” ifadelerini kullandı.