Vali Nehrozoğlu'ya Balçova'da vefa gecesi

İzmir'de bir dönem Valilik yapan sonra da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevinde bulunan Kemal Nehrozoğlu için Balçova'da vefa gecesi düzenlendi.

İzmir'de 1998-2000 yılları arasında Vali olarak görev yapan eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevinde bulunan Kemal Nehrozoğlu için İzmir'de vefa gecesi düzenlendi. Balçova Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen yemekte; İzmir, Balçova, Karşıyaka ve Konak kent konseyleri başkan ve yöneticileri Kemal Nehrozoğlu'na bir plaket taktim etti. Görev yaptığı kısa dönemde İzmirlilerin gönlünde taht kuran Kemal Nehrozoğlu ile bir araya gelen konuklar, Nehrozoğlu ile anılarını ve hayatlarının kesiştiği noktaları anlattı.

Duygulu anlar yaşanan gecede bir konuşma yapan Nehrozoğlu, “İzmir'in benim hayatımda her zaman özel bir yeri oldu. Burada edindiğim dostluklar hayatımda her zaman yeri olan dostluklar oldu. Burada hizmetlerimiz oldu. Ancak, devlet idaresinde kişinin yaptığı hizmetleri kendisinin anlatmasını etik kurallar açısından doğru bulmuyorum. Sizin gibi kıymetli dostların yapılanları görmesi ve bu şekilde bir vefa göstermesi benim için en kıymetli hediyedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, Balçova Kent Konseyi Başkanı Levent Gökçeer, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Selman Boyacıoğlu ve Konak Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Ertan Parlar Nehrozoğlu'na bir plaket taktim etti.