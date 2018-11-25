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Vali'den bol kepçe lahana çorbası

İzmir’de düzenlenen 1.

İzmir'de düzenlenen 1. Giresun Tanıtım Günleri'nde Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları kendi elleriyle vatandaşlara Giresun mutfağının vazgeçilmezi olan pancar çorbası dağıttı.


Giresun Valiliğinin himayelerinde Tüm Giresun Kültür ve Turizm Derneği (TÜKAD) öncülüğünde ve EKS organizasyon tarafından İzmir Karşıyaka'da düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Etkinliğe katılan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, kazanın başına geçerek eline aldığı ağaç kepçeyle Giresun vejetaryen mutfağının vazgeçilmezi olan karalahana (pancar) çorbasını kendi elleriyle vatandaşlara ikram etmesi renkli görüntüler oluşturdu.


Vali Sarıfakıoğulları, "Burada Giresun'u her yönüyle tanıtmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Giresun'un vejetaryen mutfağıdır. Giresun insanı en uzun yaşayan şehirler arasında yer alıyorsa bunda vejetaryen mutfağının önemi ve etkisi çok büyüktür. Çünkü tamamen doğadan organik ürünlerle besleniyorlar. Bu da Giresun insanını sağlıklı kılmaktadır. Ben de bu mutfağın en önemli öğünlerinden birisi olan pancar çorbasını vatandaşlara ikram etmekten büyük mutluluk duydum" ifadelerine yer verdi.

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