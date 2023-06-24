İhlas Haber Ajansı

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Valizden zehir çıktı

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir şahsın valizine yapılan aramada, 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir şahsın valizine yapılan aramada, 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir şahsın valizine yaptığı aramada 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli F.U., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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