"Van Kedisi" dediler, alay ettiler, o da protez göz taktırdı

İzmir'de yaşayan ve 3 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu sağ gözünü kaybeden 23 yaşındaki Ali Kaplantaş, gözündeki lens sebebiyle "Van Kedisi" lakabının takılması ve "bir gözü görmeyen çocuk" anılması üzerine protez göz taktırdı. Protez gözü, orijinalinden ayırt edilemeyen Kaplantaş, "Öz güvenim yerine geldi, operasyon çok güzel oldu" dedi.

Seferihisar ilçesinde yaşayan Ali Kaplantaş (23), henüz 3 yaşındayken poşeti açmak için eline meyve bıçağı aldı. Bir kaza sonucu meyve bıçağı Kaplantaş'ın sağ gözüne saplandı. Bıçağın gözünde derin bir yara bıraktığı Kaplantaş, sağ gözündeki görme fonksiyonunu kaybetti. Daha sonrasında göz küresine lens takılan Kaplantaş, çevresindekilerce “Van Kedisi” lakabı anılmaya başlandı. Çalıştığı işte müşteriler kendisine adıyla değil de “Bir gözü görmeyen çocuk” olarak hitap etmeye başlayınca bu durum Kaplantaş'ı kötü hissettirdi. Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezine gelen Kaplantaş, Op. Dr. Melih Türe'ye danışarak protez göz ameliyatı olmaya karar verdi.

“Alay konusu olunca protez göz yaptırmaya karar verdim”

Ali Kaplantaş, gözünü kaybettiği süreci, yaşadıklarını ve tedavisini şöyle anlattı:

"3 yaşındayken bir torbayı meyve bıçağıyla kesmeye çalışırken bıçak gözümü saplandı. Hemen hastaneye gittik ve gözüme operasyon yapıldı. Doktorum Melih Türe, gözümün kurtarılamayacağını söyledi. Sağ gözümde görme yetim kayboldu. Bundan sonra sağ gözüme lens takmaya başladım. Bir gözüm mavi bir gözüm kahverengiydi, Van Kedisi gibi geziyordum. Arkadaşlarım ‘Van Kedisi' lakabı takmaya başlamıştı. Lens yüzeyi uyum sağlamayınca takmamaya başladım. Çalıştığım iş yerinin montaj servisini arayan müşteriler hitap ederken ismimi söylemeyip, ‘Bir gözü görmeyen bir arkadaş geldi' diyorlardı. Bunları duyunca insan kötü hissediyor. Alay konusu olunca protez göz yaptırmaya karar verdim. Durumu Doktor Melih Türe ile görüştük ve protez göz operasyonu gerçekleştirmeye karar verdik. Ufak bir ameliyat geçirdim. Göz yuvama bir parça takıldı, ondan sonra 40 gün bekledim. Beklemenin sonunda şu anda gözümde bulunan protez gözü yerleştirildi. Protez gözün yerleştirilmesinden sonra ailem bile gözümü ayırt edememeye başladı. Kaza olalı 20 sene oldu, bu operasyonu yaptıralı ise yaklaşık 2 ay oldu; ama annem bile gözüme damla damlatırken ‘Bu senin gören gözün değil mi' demeye başladı. Arkadaşlarımın bana bakış açısı değişti. Öz güvenim arttı. Operasyon çok güzel oldu, memnunum. Hiçbir ağrım sızım yok” dedi.

“Protez uygulamasını yaptık ve sonuç gayet tatminkar”

Hareketli protez göz ameliyatını gerçekleştiren Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Op. Dr. Melih Türe, “Ali, 1999 yılında sağ gözündeki bir bıçak yaralanması sonucu çalıştığım hastaneye geldi. Ali 3 yaşındayken oldukça derin bir göz yaralanması mevcuttu. Uzun bir süre ameliyata alıp Ali'nin gözünü kurtarmak için elimizden geleni yaptık. Bundan bir yıl öncesine kadar da gayet iyi gidiyorduk. Görme fonksiyonları kaybolmuştu; ama göz küresini yerinde tutabildik. Bir yıl öncesine kadar da prostetik kontakt lenslerle kozmetik görüntüyü idame ettirebildik. Son 1-2 yıldır özelde gözde hacim kaybı oluşmasından dolayı hem Ali'nin ağrıları başladı hem de kontakt lensi tolere edememeye başladık. Bunun sonucunda da hem estetik hem de sağlık olarak kötü bir görünüme sahipti. Diğer gözünü de çok fazla riske etmemek için Ali'yle beraber bir karar aldık. Hareketli protez yapalım ve Ali'yi daha mutlu edelim dedik. İki ay önce ameliyatımızı yaptık. Şu anda protez uygulamasını yaptık ve sonuç gayet tatminkar. Ali'yi mutlu görüyoruz, o mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Ali, elimde büyüdü, yaklaşık 20 yıldır benim hastam" dedi.

Entegre implant, vücudun bir parçası haline geliyor

Dr. Melih Türe, hareketli protez göz için bilgiler vererek, "Değişik sebeplerle göz küresinin hayatiyetini kaybettiği durumlarda, gözü almamız gereken durumlarda mutlaka hacim açığını bir şekilde kapatmamız gerekiyor ve burada implantlar devreye giriyor. Temelde iki çeşit implant var, birisinde sadece hacim açığı kapatılıyor, hareket söz konusu olmuyor. Son 20 yıldır benim uyguladığım implant sistemlerinde entegre implant dediğimiz özel materyaller uyguluyorum, bunun özelliği ise içinde damarlar oluşması. Bu damarlar sayesinde bir süre sonra implant vücudun kendi parçasıymış gibi oluyor ve rahatlıkla gözün hareketliliği sağlanmış oluyor. İmplant kullanılmayan durumlarda çok ağır deformasyon meydana gelebiliyor bu yüzden mutlaka bir implant kullanıyoruz ve entegre implant tercih ediyoruz. Entegre implant ömür boyu etkili ve vücudun bir parçası haline geldiği için sonuçları da çok iyi. Operasyonu yaptığımız tüm hastalarımız sonuçtan çok memnun kalıyor” ifadelerini kullandı.