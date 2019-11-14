Varikosel hastalığından kurtulan iş adamı ve eşinin bebek sevinci

İzmir'de yaşayan Sağlam ailesinin 4 yıllık çocuk hasreti, Op. Dr. Evren Işık'ın uyguladığı tedavi sonrasında ‘Beren'in dünyaya gelmesi ile son buldu.

Uzun süredir çocuk sahibi olmak için uğraşan Sercan Sağlam ve eşi Aynur Sağlam, birçok farklı tedaviyi denemelerine rağmen 4 yıl boyunca çocuk sahibi olamadı. Aynur Sağlam, eşinde bulunan varikosel hastalığı tedavi edilmeden sadece kendisine önerilen tedavilerin sonuç vermediğini görünce eşi Sercan Sağlam'ın da daha detaylı araştırılması gerektiğini düşündü. Erkek kaynaklı kısırlık problemi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla Op. Dr. Evren Işık'a ulaşan çift, baba adayında çok ileri düzeyde varikosel problemi olduğunu ve varikosel hastalığı tedavi edilmeden anne adayına verilmesi muhtemel tedavilerin işe yaramayacağını öğrendi. Dr. Işık'ın gerçekleştirdiği mikrocerrahi varikosel ameliyatı ile hastalığından kurtulan Sercan Sağlam ve eşi, yeniden bebek hayalleri kurmaya başladı. Hastaya operasyondan sonra Dr. Evren Işık tarafından beslenme programı ve kişiye özel vitamin desteği de verildi. Dr. Işık'ın tüm önerilerini yerine getiren Aynur Sağlam, ameliyattan tam üç ay sonra eşine hamile olduğunu söyledi.

İş adamı Sercan Sağlam, geçirdiği operasyondan sadece 3 ay sonra mutlu haberi aldıklarını belirterek, "Dr. Evren Işık'a zaten çok güveniyorduk ama bu kadar kısa sürede de gebelik haberi almayı beklemiyorduk. Şimdi ise bebeğimizi kucağımıza aldığımız için çok mutluyuz ve halen rüyada gibiyiz" dedi.

Eşinin 'Hamileyim' sözüne de inanamadığını anlatan Sercan Sağlam, o anı "Hastaneye gidip kan tahliliyle eşimin hamile olduğunu bir kez daha kendimizce kanıtlamak istedik" diyerek anlattı.

Varikosel hastalığında tek tedavi seçeneğinin ‘mikrocerrahi operasyon' olduğunun altını çizen Op. Dr. Evren Işık, "Ameliyatın yapılmış olması ile tedavi tamamlanmış olmuyor. Operasyon geçiren kişinin sağlıklı beslenmesi, sigarayı bırakması ve düzenli vitamin desteği de alması gerekiyor. Mevcut hastalığı tespit etmek ve hastalığı doğru bir tedavi ile ortadan kaldırmak cerrahın görevidir. İyi beslenme ile sağlıklı testis dokusuna çok yüksek kalitede vitamin desteği gönderilmesi de hastanın kendi görevidir. Bu yüzden tüm tedavi sürecinde beslenme programının ve vitamin desteğinin kişiye özel olarak hazırlanması, hasta ve yakınlarına da bu tedavi programının özel bir eğitimle anlatılması gerekiyor" dedi.