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Vatandaş istedi, Başkan Kayalar harekete geçti

Gümüldür’de yıllardır su taşkınlarının yaşandığı alanda vatandaşların talebi üzerine çalışma başlatıldı.

Gümüldür'de yıllardır su taşkınlarının yaşandığı alanda vatandaşların talebi üzerine çalışma başlatıldı.


Gümüldür'de "Arap yeri" olarak bilinen alanda ikamet eden vatandaşlar, çektikleri video ile yaşadıkları sorunu Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a aktardı. Videoyu izleyen Başkan Kayalar, hızlıca alanda çalışmanın başlaması için ekiplerine talimat verdi.



10 sokakta çalışma


Başkan Kayalar'ın talimatıyla çalışmalara başlayan fen işleri müdürlüğü ekipleri 10 sokakta yağmur suyu kanalı ve rögar yapımı gerçekleştiriliyor. Gerçekleşen çalışmaların tamamlanmasıyla yıllardır yaşanan su taşkını sorunu ortadan kalkacak.



"Vatandaşlarımızın emrindeyiz"


Gerçekleşen çalışmayla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Hemşehrilerimizin bana attığı video üzerine, Gümüldür'de yıllardır sorun teşkil eden ve 'Arap yeri' olarak bilinen alanda incelemede bulundum. Saha sorumlularımız ile yaptığımız inceleme sonunda ekiplerimize hızlı bir şekilde mazgal ve kanal çalışmalarının başlaması talimatını verdim. Bölgedeki tüm sokaklarda çalışmalarımızı yaparak su taşkınlarının önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

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