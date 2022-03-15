Vatandaşlar güvenip kasa olarak kullanıyordu, yüz binlerce lira buhar oldu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde geçtiğimiz haftalarda vatandaşların altınını alıp kayıplara karışan kuyumcudan sonra, bu sefer Bornova ilçesinde bir kuyumcu, çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Vatandaşların güvenip kasa olarak kullandığı kuyumcu iş yerini ve telefonlarını kapatırken, dolandırıldığını anlayan vatandaşlar polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Gaziemir ilçesinde bulunan bir kuyumcunun yüksek kar vadettiği vatandaşların altınlarını toplayıp kayıplara karışmasının ardından benzer bir mağduriyet de Bornova ilçesinde yaşandı. Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumculuk yapan V.Ş., yüksek kar vadettiği müşterilerinden yüklü miktarda altın toplayarak kayıplara karıştı V.Ş.'den haber alamayan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Kuyumcunun mağdur ettiği vatandaşların yıllardır tanıdığı, mahallenin esnafı olduğu için güvenip paralarını ve altınlarını emanet ettiği öğrenilirken, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

"Yıllardır tanıyıp, güvendiğimiz için kabul ettik"

Kuyumcu V.Ş. tarafından mağdur edilen vatandaşlardan Yaşar Acılar, mahallenin esnafı olduğu, arkadaş oldukları için kendisine güvendiklerini ve altınlarını emanet ettiklerini söyledi. Acılar, "40 gram kadar bir altın alış verişimiz olacaktı kendisiyle. Bilezikler eşimin koluna büyük gelince ufaltıp pazartesi teslim edeceğini söyledi. Biz de yıllardır tanıyıp güvendiğimiz için kabul ettik. Daha sonra onun dediği gün ve saatte geldiğimde dükkanı kapalı buldum. Telefon ettiğimde de telefonuna ulaşamadım. O an aklıma böyle bir olayın geldiğini düşündüm ve tahminim de doğru çıktı. Dükkanı kapatıp, kayıplara karışmış. Polis merkezine giderek şikayetçi olduk. Orada bizim gibi mağdur olan aileleri de gördük. Onlardan da değişik meblağlarda para alarak kaçmış" dedi.

"Bunu yapabilecek karakterde bir insan değildi"

Kuyumcu V.Ş.'nin eşi ve çocuklarını da ardında bırakarak kaçtığını söyleyen Yaşar Acılar, "5 senedir alışveriş yapıyoruz kendisiyle. Bazen muhabbet ettiğimizde bir borç batağına girdiğinden söz ediyordu. Ama durumun bu seviyeye geleceğini tahmin edemedik. Bunu yapabilecek karakterde bir insan değildi. İki tane evladı var, eşi var. Onları bırakıp gitmesi sıkıntı. Burada öfkeli insanlar, onlara zarar verebilecek insanlar var. Biz bu olayların dışındayız ama kendisini bir arkadaşlık yaptığımız için uyarmak isterim. Her şeyin bir çözümü var. Belki biraz zamana yayılır ama borçlar ödenir. Bu seçtiği yol bir çıkış yolu değil" diyerek kuyumcuya seslendi.

"30 yıllık emeğimi götürdü"

30 yıllık birikimini V.Ş.'ye kaptırdığını söyleyen Yılmaz Polat, "30 yıllık esnaf arkadaşlarız burada karşı karşıya iş yerlerimiz. 30 yıllık emeğimi götürdü kendisi. Altın olarak verdik kendisine. Nasıl olduğunu anlamadık. Bir anda gitti, kayıplara karıştı. En son Cumartesi günü görüştük sonra da ulaşamadım kendisine. Pazartesi günü de mesaj attı bize, çok üzgün olduğunu söylemiş. Dönsün istiyorum, itibarını kaybetmesin. Canımız çok yandı. 250 bin lira değerinde altınımı kaybettim" diye konuştu.