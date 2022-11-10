İhlas Haber Ajansı

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Vatandaşları kapora isteyerek 873 bin TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

İzmir’de yapılan operasyonda, internet sitelerine verdikleri ucuz ürün ilanlarıyla vatandaşları toplamda 873 bin TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de yapılan operasyonda, internet sitelerine verdikleri ucuz ürün ilanlarıyla vatandaşları toplamda 873 bin TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde yaptıkları çalışmalar sonucunda, M.S. (40) ve F.T. (38) isimli şüphelilerin; sıkça kullanılan ürün alım satımı yapılan internet siteleri üzerinden ucuz ürün ilanları verdiğini tespit etti. Vatandaşların da bu ilanlara inanarak ürünleri satın almak için şüphelilerin belirtmiş olduğu banka hesap numaralarına kapora gönderdiğinin anlaşılması neticesinde şüphelilerin hesap hareketleri incelendiğinde, ülke genelinde yaklaşık bin 57 mağdurdan toplamda 873 bin TL gelir elde ettikleri belirlendi.


Şüpheli M.S. (40) ve F.T. (38), sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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