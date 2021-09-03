İhlas Haber Ajansı

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Vatandaşların bulduğu yaralı flamingo tedaviye alındı

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaralı halde vatandaşlar tarafından bulunan flamingo tedaviye alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaralı halde vatandaşlar tarafından bulunan flamingo tedaviye alındı.


Şakran Mahallesi'nde yaşayan Enes Karaoğlu ve Arda Kaan Kubuş isimli vatandaşlar sahilde bitkin halde flamingo fark ettiler. Flamingonun yaralı olduğunu anlayan vatandaşlar, sahilde devriye görevindeki jandarmaya ilettiler. Kanadından yaralı flamingo, Aliağa Belediyesi veteriner birimine teslim edilerek tedavi altına alındı. Vetenerlikte yapılan tedaviden sonra flamingonun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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