Vatozdan ilham alıp tasarladılar

Ana malzemesi metal olan tasarımları değerlendiren seçici kurul, birinciliğe vatoz balığından ilham alınarak tasarlanan aydınlatma sistemini layık gördü.

Öğrenci ve genç tasarımcıların fikir üretimlerini teşvik amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Metalden Fikirler Yarışmasında özgün fikirler yarıştı. Kayseri'de gerçekleştiren Metalden Fikirler Yarışmasına Türkiye genelinden 17 genç tasarımcı ve 35 öğrenci olmak üzere toplam 52 başvuru yapıldı. Ana malzemesi metal olan tasarımları değerlendiren seçici kurul, Öğrenci Kategorisinde Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencisi Burcu Nehir Tüm ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fatih Altınbaş'ın ortak projesi olan OZ Modüler Aydınlatma Sistemini birinciliğe layık gördü. İki aşamadan oluşan yarışmanın ilk aşamasında ödüllendirilen tasarımın, ikinci aşamada tam yetkin üretim tesislerinde mentor ve uzmanlar eşliğinde prototipi üretilecek ve fikirle başlayan süreç nihai ürüne dönüşecek.

Vatoz balığının şekli ve diğer balıklara yapışmasından ilham alarak OZ Modüler Aydınlatma Sistemini tasarladıklarını belirten Burcu Nehir Tüm, “Fatih ile hiç yüz yüze gelmeden bu projeyi tasarladık. Kullanıcıya esnek aydınlatma deneyimi sunan bir ürün tasarlamak istedik. Metalin gücünü kullanarak, vatozdan ilham aldık. Ortaya böyle bir modüler aydınlatma sistemi çıktı. Hem hareketli hem de sabit olarak kullanılabiliyor. Projenin paydaşları olarak Fatih ile ilk kez yarışmanın ödül töreninde yüz yüze bir araya geldik. Bu da tasarımın sınırlarının olmadığının bir göstergesi oldu. Bundan sonraki hayalim ise iyi bir tasarımcı olarak tüm insanların hayatlarının kolaylaştıran kullanışlı ve estetik tasarımlar üretmek” dedi.