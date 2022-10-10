Vekil Kaya duyurdu: Buca Cezaevi yeşil alan oluyor

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yıkılan Buca Cezaevi'nin yerine yeşil alan yapılacağını duyurdu. Kaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yıkılan alan için hazırladığı planı askıya çıkardığını belirtti.

İzmir'in Buca ilçesinin göbeğinde yer alan Buca Cezaevi kısa süre önce tamamen yıkılmış, cezaevi alanının ne şekilde kullanılacağı ise merak konusu olmuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yıkılan alan için hazırladığı planı askıya çıkardığını belirtti. Hazırlanan plan ile Buca ve İzmir'e yeni bir yeşil alan, park, otopark, eğitim alanı, belediyenin kapalı pazaryeri yapacağı bir alanı kazandıracaklarını kaydeden Kaya, "Bakanlığımızın hazırladığı plan, Bucalı ve İzmirli hemşehrilerimizin hassasiyetleri, kentimizin ihtiyaçları, kurumların beklentileri dikkate alınarak titizlikle hazırlandı. Buca'mıza ve İzmir'imize hayırlı olsun” diye yazdı.