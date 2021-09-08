Velilere hekim uyarısı

Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yiğit, tüm dünyada yüz binlerce can alan ve can almaya devam eden Covid-19'dan korunmak için en önemli silahın aşılanma olduğunu, ardından güçlü bir bağışıklık sisteminin geldiğini ifade etti. Maske-mesafe-hijyen üçlüsünün sadece korona değil diğer enfeksiyonlardan da korunmada etkili olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Yiğit, “Gözlemlediğimiz çocukların büyük bölümü üçlü korunma formülü öğrenmiş. Okula giden çocuklar maskeli, yanlarında da dezenfektan taşıyorlar. Okullarda da mesafe ve diğer önlemler konusunda da öğretmenleri uyarılarda bulunuyor. Enfeksiyonlardan korunmak için önemli olan güçlü bağışıklık sistemine sahip olma konusunda da ailelerin çabalarına çaba katması gerek” dedi.

“Çocuklarınızın anlamasını sağlayın”

Anne babalar çocuklarının sağlığı, iyi beslenip uyumaları konusunda titiz olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Yiğit, “Pek çok çocuk bazı yiyecekleri yemeyi reddediyor, saatinde yatmaya karşı çıkıyor, hazır, şekerli gıdaları çok tüketiyor, ebeveynler de bu durumlarla başa çıkamıyorlar. Çocuklarınız düzenli ve dengeli beslenmenin, yeterli süre uyumanın hastalıklardan korunmada maske-mesafe-hijyen kurallarına uymak kadar önemli olduğunu öğrenmeli. Anne baba olarak önerip onların burun kıvırdığı sağlıklı yaşam modelinin, güçlü bağışıklık sistemine sahip olmanın önemini çocuklarınızın anlamasını sağlayın” diye konuştu.

Güçlü bağışıklık sistemi için yapılması gerekenler

Öğrencilerin beslenmesinde hazır, paketli gıdalara yer verilmemesini isteyen Uzm. Dr. Yiğit, bağışıklık sistemini güçlendirecek önerileri şöyle sıraladı:

"Düzenli ve dengeli beslenme, kilo kontrolü, egzersiz, bol su tüketme, yeterli süre uyuma bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ilk şartlar. Özellikle gıdalarla yeterli C vitamini, D vitamini, E vitamini, çinko alımı önemli ve gerekirse doktora danışarak bu vitaminlerin desteği alınmalı. C vitamini kaynağı olan turunçgiller ve diğer meyveler, semizotu, ıspanak, nane gibi yeşil yapraklı sebzeler bağışıklık sistemini destekler. Özellikle keten tohumu günde bir tatlı kaşığı kadar salatalara eklenebilir. Probiyotikler vücudumuz için faydalı olan bakterilerdir ve özellikle zararlı bakterilerin vücutta kolonize olmasına engel olur. Bu nedenle probiyotik desteği de özellikle Covid-19 enfeksiyonundan korunmada önemli. Özellikle ev yapımı yoğurt ve ayran, turşu, şalgam bol probiyotik içeriği sebebiyle tüketilmeli. Mümkünse haftada 2-3 kez taze balık tüketilmeli. Eğer bu mümkün olmuyorsa balık yağı kullanılması gerekebilir. Çocukların aşırı şekerli gıdalarla beslenmesi engellenmeli, bunun yerine bol meyve tüketilmesi sağlanmalı. Kuru baklagiller, çiğ badem, çiğ fındık ve ceviz bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalardır. Çocukların gün içinde dengeli bir şekilde tüketmesi sağlanmalı. Kuşburnu, ekinezya, zencefil, zerdeçal, çörek otu, ıhlamur bağışıklık sitemini güçlendiren bitkilerdir. Bu bitkilerin çaylarının dönüşümlü olarak tüketilmesi uygundur.”