Velilere sömestır tatilinde 'göz kontrollerini yaptırın' uyarısı

Dr. Hanife Öztürk Kahraman, fark edilmeyen göz hastalıklarının çocukların okuldaki başarısını doğrudan etkilediğini söyledi.

Çocukluk döneminde 1, 3 ve 5 yaşlarında olmak üzere 3 defa göz muayenesi yapılması gerektiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, ebeveynlerin bu konuyu dikkate almalarını vurgulayarak çocukların kendi göz bozukluklarını fark edemeyebildiklerini ifade etti. Op. Dr. Kahraman, çocuklarda en sık rastlanan göz hastalıklarının başında; miyop, hipermetrop, astigmat, göz tembelliği ve şaşılığın geldiğini aktardı. Kahraman, okul öncesi yapılacak basit bir göz muayenesiyle, mevcut görme azlığı problemiyle buna neden olan hastalıkların erken tespit edilebileceğine dikkat çekti.

Gözlerin dünyayı algılamamızdaki en önemli unsur olduğunu dile getiren Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, "Bozukluğu yaşayan bir çocuğun çevreyi algılamasında eksiklik olabilir. Bu durumdan psikolojisi de etkilenebilir. Sosyal ortamlarda ve okulda kendini yeterince ifade edemediği için çocuklarda hiperaktivite, konsantrasyon bozukluğu ve agresif hareketler gözlemlenebilir. Bu nedenle çocuğun herhangi bir şikayeti bulunmasa bile mutlaka bir uzman göz hekimi muayenesinden geçmesi önemlidir" dedi.

"Göz tembelliği muayene edilmedikçe gözden kaçabiliyor"

Çocuklarda özellikle göz tembelliğinin erken tanı ve tedavisinin önemli olduğunu kaydeden Kahraman, şöyle devam etti:

"Göz tembelliği 5-6 yaşa kadar tedavi edilebiliyor; ancak geç tanı konulan hastalıkların tedavisinin mümkün olmuyor. Genellikle tek gözde bulunan göz tembelliği muayene edilmedikçe gözden kaçabiliyor. Çocukların göz tedavisi büyükler kadar kolay olmuyor; çünkü hem rahatsızlıklarını ifade edemiyorlar hem de tedavi için büyükler kadar katılımcı olmuyorlar. Bu nedenle hastanemizde göz hastalıklarının tanısı için Prizma, görme kusurları için Plus Optics, Ultrason ve OCT gibi cihazlarla çocuklarda göz tanısı ve tedavi süreçlerini takip edebiliyoruz."