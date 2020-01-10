"Verem tedavi edilebilir bir hastalıktır"

sırada olan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Verem hastalığı kalıtsal değil, tedavi edilmezse bulaşıcı bir hastalıktır ve tüberküloz tedavi edilebilir bir hastalıktır" dedi.

Verem hastalığının; konuşma, aksırma, öksürme sırasında havaya saçtığı damlacıkların sağlıklı kişiler tarafından solunmaları ile bulaştığını anlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Hastalığın en sık belirtileri; üç haftadan uzun süren öksürük, kanlı balgam, gece terlemesi, kilo kaybı ve ateştir" dedi.

Işık, "Balgamda verem basili pozitif olan hastalar bulaştırıcıdırlar. Tedaviye başladıktan 15-20 gün sonra hastaların balgamların da basil negatif olur ve bulaştırıcılıkları kalmaz. Ülkemizde tüberküloz hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tedavisi en az 6 ay süren bu hastalıkta düzenli ve eksiksiz ilaç kullanımı büyük önem taşımaktadır" dedi.

Tüberkülozun tedavisinin geldiği noktanın yüz güldürücü olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, stresli yaşam koşulları, bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanımının yaygınlaşması nedeniyle dirençli tübekküloz vakalarının görülebildiği uyarısında bulundu. "Tüberkülozu Sonlandırma Stratejisi” yürütüldüğünü belirten İzmir Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama Hastanesinde görevli Dr. Merda Erdemir Işık, Türkiye'de bu kapsamda Ulusal Tüberküloz Kontrol Programının uygulandığını söyledi.

"Zor tedavi edilen dirençli tüberküloz vakaları görülebilmektedir"

Dünya ve Türkiye genelinde tüberküloz görülme sıklığı azaldığını; ancak bu hastalıktan ölümlerinin devam ettiğini anlatan Dr. Işık, "Bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanımının artması, kortizon kullanımındaki artış, madde bağımlılığı, alkol ve sigara tüketimi, dengesiz ve sağlıksız beslenme, stresli yaşam nedeniyle zor tedavi edilen dirençli tüberküloz vakaları görülebilmektedir. Tüberkülozun etkili bir şekilde tedavi edilmesi hem hasta hem de toplum açısından çok önemlidir. Türkiye'de hem resmi kurumların, hem sivil toplum örgütlerinin bu hastalıkla etkin mücadele etmesi, bilincin artmasında önemli faydalar sağladı. BCG aşısı tüberküloz basilinin kan ve lenfatik sistemle yayılmasına engel oluyor. Bu yüzden aşı gelişecek hastalığın ağır ve ölümcül formlarının oluşmasına engel oluyor. Türkiye'de BCG aşışı yaşam boyunca sadece bir defa, doğuştan sonra 2. ayını bitiren bebeklere uygulanıyor" diye konuştu.

"Bulaşıcılık kalkana kadar hastaların ayrı bir odada kalması öneriliyor"

Hastalıktan korunmada en etkili yolun hızlı tanı ve tedavi sürecinin başlaması olduğuna dikkat çeken Dr. Işık, günümüzde kullanılan ilaçların etkili ve başarılı sonuçlar verdiğini ifade etti.

Dr. Işık, diğer korunma yollarını şöyle anlattı:

Verem (Tüberküloz) solunum yoluyla bulaştığından aile bireylerine bulaşın önlenebilmesi amacıyla evde bazı korunma önlemleri uygulanıyor. Hastaların ve hastayla temaslı kişilerin bulaşıcılık ortadan kalkana kadar maske takmaları korunmada en önemli yöntemlerden biridir. Verem (Tüberküloz) hastalarının bulunduğu ortamı havalandırmak, ortamdaki basil içeren parçacıkları seyrelterek bulaşma olasılığını azaltıyor. Hastanın bulunduğu odanın güneş görmesi de ortamdaki tüberküloz basillerini öldürüyor. En azından bulaşıcılık kalkana kadar hastaların ayrı bir odada kalması öneriliyor. Tüberkülozdan korunma, koruyucu ilaç tedavisini de içeriyor. Koruyucu tedavi mikrop çıkaran tüberküloz hastası ile aynı evde yaşayanlara, tüberküloz basili ile enfekte olanlara ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilere tüberküloz hastası olmamaları için uygulanıyor."