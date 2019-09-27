Verilen söz tutulmadı, Kemalpaşa'nın üniversite hayali askıda

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kentte üniversite kurulması için önceden İzmir Demokrasi Üniversitesine verilen 4 ayrı yer tahsisi sözü tutulmadı ve üniversite yönetimi konuyu askıya aldı. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, "Ulucak'ta tahsis edilen bina da henüz eğitim öğretime hazır durumda değildi. Böyle olunca Kemalpaşa'da hazırlık sınıflarımızı ve meslek yüksek okulu açma düşüncemizi askıya almaya karar verdik" dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İzmir Demokrasi Üniversitesine 4 ayrı yer için tahsis sözü vermişti. Daha sonra ise üniversiteye bir yerin tahsisi yapıldı. Tahsis edilen binanın ise eğitim ve öğretim görülecek şekilde hazır olmadığı ifade edilirken, rektörlük yüksek okul kurulması düşüncesini askıya aldı.

"4 yerin tahsisine ilişkin söz verilmişti"

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, çok hızlı büyüyen bir üniversite olduklarını ifade etti. İki yılda 5 bin 500 öğrenci sayısına ulaşıldığını ifade eden Tunçsiper, "Hazırlık sınıflarının 20'şer kişilik olması gerektiğini düşünecek olursak 18 tane yeni derslik ihtiyacımız doğdu. Bu ihtiyacımızı karşılamak için merkezdeki yer arayışımıza devam ederken, yaklaşan eğitim/öğretim sürecindeki hazırlık okulu derslik ihtiyacının ve gelecekte de üniversitemiz bünyesinde bulunan meslek yüksek okullarının öğrencilerinin bilgi, beceri ve tecrübe kazanımları, mezuniyet sonrasında da iş bulabilmeleri için İzmir'in ikinci büyük organize sanayisine sahip Kemalpaşa ilçesi belediyesi ile görüşmeler gerçekleştirdik. Belediye ile yaptığımız görüşmelerde bize 4 yerin tahsisine ilişkin söz verilmişti. Bizde kendilerine ona göre bir planlama yapacağımızı ifade etmiştik. Ama daha sonra meclisten sadece bir yerin tahsisine ilişkin karar çıktı. Üstelik Ulucak'ta tahsis edilen bina da henüz eğitim öğretime hazır durumda değildi. Böyle olunca Kemalpaşa'da hazırlık sınıflarımızı ve meslek yüksek okulu açma düşüncemizi askıya almaya karar verdik. Eğer ileri ki süreçte bize söylenen dört yer tahsis edilirse, kararımızı yeniden değerlendirir, hazırlık okulu ve meslek yüksek okulumuz eğitimini Kemalpaşa'da gerçekleştirebiliriz" dedi.

"Söz verdiği 4 yerin mecliste bize bahsetmedi"

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş da, "4 yerin mecliste bize bahsetmedi, mecliste gündeme dahi getirmedi" iddialarında bulundu.

Demirtaş, Başkan Karakaya'nın söz verdiğini bilmediklerini ifade ederek, "Belediye başkanı bunu mecliste gündeme getirdiği zaman meclis çoğunluğu Cumhur İttifakında, CHP'den daha fazla söz sahibiyiz. Meclise bunu getirdiği zaman seçimi kazandığımızda biz dedik ki Kemalpaşa'nın yararına olacak her şeye 'evet' diyeceğiz. Üniversitede Kemalpaşa'nın lehine olan bir şey olduğu için biz oy birliğiyle Demokrasi Üniversitesiyle belediye başkanın sözleşme imzalamasına yetki verdik. Bu nedenle belediye başkanımızın bu söz verdiği 4 yerin mecliste bize bahsetmedi, mecliste gündeme dahi getirmedi. Sadece dediği, 'Ulucak Belediyesi var bizim burada Ulucak Belde Belediyesinin binası var. Bu binayı Demokrasi Üniversitesi istiyor biz bunu Demokrasi Üniversitesine verelim' diye konuştuk. Bizde oy birliğiyle bu vermeyle ilgili protokol yapılmasında belediye başkanına yetki verdik. Sonra öğrendik ki belediye başkanın meclisin haberi olmadan 4 tane yeri Demokrasi Üniversitesine söz verdiğini duyduk" şeklide konuştu.

"Meclise gelmedi, haberimiz yoktu"

Demirtaş, şöyle devam etti:

"Biz bunları bilmiyorduk. Meclis gündemine de gelmediği için haberimiz yok. Bunu halktan duyduk; hatta onun belediyede çalışan birinin belediyenin Demokrasi Üniversitesiyle sözleşme iptali olduğunu beyan edince biz araştırmamız sonucunda belediye başkanın söz verdiğini sözünü tutamadığını, hatta ve hatta rektörle Temmuz meclisinde bu yerlerin meclis kararıyla getirilip onlara verileceğini ve bu nedenle sözleşme yapılacağını söylemiş. Temmuz meclisi değil eylül meclisinde geçti bunlar. Biz hiçbir zaman üniversiteye karşı değiliz. Kemalpaşa'ya çakılacak bir çivinin her zaman arkasındayız. Meclise gelmedi, haberimiz yoktu. Sokaktaki vatandaştan öğrendik. Sözleşme imzalanmadan önce öğrendik 4 yeri söz verdiğinden haberimiz yoktu. Meclise gelmesi gereken konuyu sokaktaki vatandaştan öğreniyoruz biz, grup başkanı olarak benim haberim yok."