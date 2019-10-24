Vestel'e Yüksek Teknoloji Ödülü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından inovasyona dayalı ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına verilen Yüksek Teknoloji Ödülü Vestel Beyaz Eşya A.
Ş.'nin oldu. Ödülün gerekçesi Vestel'in 2018 içinde gerçekleştirdiği kapsamlı AR-GE çalışmaları olarak gösterildi.
Araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi, etkileşim ve iş birliği başlıkları altındaki 33 göstergeye göre, YÖK tarafından Türkiye'nin performansı en yüksek 5 üniversitesinden biri seçilen İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ödül töreni düzenledi. Ödül organizasyonu kapsamında, 2018 yılında gerçekleştirdiği AR-GE çalışmalarıyla, en başarılı büyük ölçekli sanayi kuruluşu olarak Vestel, Yüksek Teknoloji Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü Vestel Beyaz Eşya adına Bulaşık Makinesi Fabrikası AR-GE Müdürü Evren Bal, Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'dan aldı.
Türkiye'deki ilk Ar-Ge merkezlerinden biri
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından AR-GE Merkezi olarak akredite edilen ilk firmalardan biri olan Vestel, her yıl AR-GE çalışmalarına cirosunun yüzde 2,25'ini ayırıyor. Bin 600 kişilik AR-GE mühendisi istihdam eden Vestel dünyada en çok AR-GE harcaması yapan ilk 1000 firma arasında yer alan 3 Türk şirketinden biri.