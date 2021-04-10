Virginia tütünüyle ihracatta sürdürülebilirlik sağlanacak

Türkiye'ye 2020 yılında 910 milyon dolar döviz kazandıran tütün sektörü, ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak için geleneksel Oriental üretimine ek olarak Virginia tütün üretimine yoğunlaştı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliğinin genel kurul toplantısında tütün sektöründeki güncel gelişmelerle ilgili bilgi veren Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, “Türkiye, Oriental tütünde yıllık yaklaşık 70 bin tonluk üretimle dünya üretiminin yaklaşık üçte birini yapıyor. Oriental tütün üretiminde dünya lideri konumundayız. 7 coğrafi bölgemizin 6 tanesinde 60 bin üreticimizin ürettiği tütün ve mamullerini ihraç ederek 2020 yılında ülkemize 910 milyon dolar döviz kazandırdık. İhracatta sürdürülebilirliği sağlamak için Virginia tipi tütün üretiminin artması için çalışıyoruz. 2021 yılında Virginia tütün üretiminde 7 milyon kiloya, 2022 yılında 10 milyon kiloya ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Virginia tipi tütün üretiminin bugüne kadar Batman ve Adıyaman'da yoğun olarak yapıldığı bilgisini veren Umur, 2021 yılında Ege Bölgesinde de Virginia tipi tütün üretimi için gerekli izinlerin alındığını, 2021 yılında Ege Bölgesinde 1 milyon kilo Virginia tütünü üretimi hedeflediklerini ifade etti.

Ege Bölgesinde 2020 yılında 41 milyon kilo tütün üretimi gerçekleştiğini anlatan Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, aynı bölge için 2021 yılında 45 milyon kilo sözleşme imzalanmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Ege Tütün İhracatçıları Birliğinin Mali Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı bütçesi 8 milyon 750 bin TL olarak kabul edilirken, 2021 yılı çalışma programı da karara bağlandı.

Yaprak tütün ihracatında ABD lider

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden olan tütünde 2020 yılında 910 milyon dolarlık ihracat yapılırken, yaprak tütün sektörü ihracatı 2019 yılına göre yüzde 3'lük bir artışla 267 milyon dolara yükseldi. Tütün mamulleri ise, 2019 yılıyla aynı performansını tekrarladı ve 643 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Yaprak tütün ihracatında ABD 80,5 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, Belçika 40,2 milyon dolarla ikinci, Endonezya ise 21,6 milyon dolar yaprak tütün ihracatıyla üçüncü oldu. Türkiye, 2020 yılında 48 ülkeye yaprak tütün ihraç etti.

Türkiye'nin tütün mamulleri ihracatında İran 111 milyon dolarla zirvede yer alırken, Irak'a 74 milyon dolarlık, Suudi Arabistan'a ise 64 milyon dolarlık tütün mamulleri ihraç edildi. Türkiye'nin tütün mamulleri ihraç ettiği ülke sayısı 103'e ulaştı.