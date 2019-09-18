"Vitamin eksikliği görme kaybına neden oluyor"

Dr. Ömer Takeş, vitamin eksikliğinin göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, dünyada her yıl 500 bin çocukta A vitamini yetmezliğine bağlı körlük geliştiğine dikkat çekti.

Vitaminlerin beden ve ruh sağlığı üzerinde etkisi olduğu gibi göz sağlığını da etkilediğini söyleyen Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Hekimlerinden Dr. Takeş, vitaminlerin yeterli miktarda alınmasının çocuklar ve yetişkinler için ileride meydana gelebilecek göz hastalıklarına karşı koruyucu nitelik taşıdığını ifade etti. Dr. Takeş, “Günümüzde tek düze beslenme, katı vejeteryan diyet, obezite cerrahisi geçirenler, beslenme bozukluğu (anoreksiya nervoza) gibi durumlarda vitamin eksikliğine bağlı olarak görme kayıpları yaşanmaktadır. Vücudun ihtiyacı olan vitaminler doğal yollardan ve farklı besin grupları tüketilerek elde edilebilir. Bunun için düzenli ve dengeli beslenme çok önemlidir” diye konuştu.

“Sağlık deposu vitaminler”

A vitamininin göz sağlığı için en önemli vitaminlerden biri olduğunu değinen Dr. Takeş, "A vitamini domates, marul, kuşkonmaz, havuç, ıspanak, maydanoz, kereviz, portakal, erik, kayısıda bulunuyor. B1 vitamini eksikliği ise göz siniri hasarına neden olabilir. B1 vitaminini en çok koyun ve sığır eti, balık, süt, yumurta, kepek, buğday, bira mayası, taze sebze ve meyveler içerir. Vücut ve göz sağlığı için en gerekli vitaminlerden olan C vitamini, gözleri katarakt ve makula dejenerasyonuna karşı koruyor. Özellikle diyabet hastalarının gözlerini korumak için C vitamini almalarını öneriyoruz. C vitamini siyah üzüm, kavun, karpuz, çilek, narenciye, maydanoz, yeşil biber, bezelye, havuç, brokoli, soğanda var. D vitamini özellikle miyop, göz tansiyonu üveit ve yaşa bağlı makusa dejenerasyonu gibi görme kaybıyla ilerleyen hastalıklarda önemli koruyucu etkisi vardır. Bu vitamini en çok balık, balık yağı, tereyağı, karaciğer, kırmızı et, yumurta, sebzeler içerir. Ayrıca güneş önemli bir D vitamini kaynağıdır” bilgilerini verdi.

Omega 3 ve Omega 6

Dr. Takeş, "Omega 3 ve Omega 6 göz sinirlerinin gelişiminde büyük rol oynar. Yapılan çalışmalar Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerinin göz kuruluğunu azalttığını ortaya çıkarmıştır. Vitaminler kadar önemli olan minerallerden çinko ve magnezyum ise görme yeteneğinin gelişmesi açısından önem taşır” ifadelerini kullandı.