Vodafone'un Türkiye'ye toplam yatırımının reel değeri 63 milyar TL'ye ulaştı

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, “Vodafone'un son 15 yılda Türkiye ekonomisine sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetiklenen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla katkısının reel değeri 334 milyar TL'ye ulaşırken, toplam yatırımının reel değeri ise 63 milyar TL olarak gerçekleşti” dedi.

Vodefone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Türkiye'de 15. yılını kutlayan Vodafone'un bugüne dek yaptığı çalışmalar, gelecek hedefleri ve 15. yıl dönümü vesilesiyle hazırladıkları 'Ekonomik Etki Analizi' çıktıları hakkında bilgi verdi. Bu analize göre şirketin, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'dan sürdürülebilirliğe, pek çok alanda sağladığı katkı incelendi. Vodafone'un son 15 yılda Türkiye ekonomisine sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetiklenen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla katkısının reel değeri 334 milyar TL'ye ulaşırken, toplam yatırımının reel değeri ise 63 milyar TL olarak gerçekleşti.

“Büyüyen Türkiye'nin büyüyen operatörü olmaya odaklandık”

Vodafone Türkiye'nin 15. yılına özel hazırlanan ekonomik etki analizi, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel'in katılımıyla Çeşme'de düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Vodafone'un Türkiye yolculuğunun 2006'da başladığını belirten Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak, ülkemizin gelişmekte olan telekom pazarındaki yerimizi aldık. Vodafone markasını Türk tüketicisinin hayatında olumlu fark oluşturan ve değer katan bir güven markası olarak inşa etme vizyonuyla, müşteri memnuniyetini tüm faaliyetlerimizin merkezine alarak, kalite ve inovasyon odaklı hizmet anlayışıyla çalıştık. Doğru temellere dayanan doğru stratejilerle hedeflerimize ulaştık. Uyguladığımız dönüşüm programlarıyla pazara rekabet ve dinamizm getiren güçlü bir marka olduk. Büyüyen Türkiye'nin büyüyen operatörü olmaya odaklandık. Ticari operasyonlarımız kadar sosyal sorumluluklarımıza da öncelik verdik ve 2007 yılında Türkiye Vodafone Vakfı'nı kurduk. Vakfımız, ülkemizde toplumun gelişmesine ve yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak misyonuyla faaliyet gösteriyor. Ülkemizin dijitalleşmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”

“Ekonomiye katkı sağlayan önemli oyunculardan biriyiz”

Vodafone'un Türkiye ekonomisine katkı sağlayan önemli oyunculardan biri olduğunu ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

“Ekonomik etki analizi ile Vodafone faaliyetleri sonucu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya etkilerimizi inceledik. Bu inceleme temel olarak ekonomik bir faaliyet sonucu ekonomi genelinde oluşan katma değerin hesaplanması yöntemine dayanıyor. Vodafone faaliyetleri ile ortaya çıkan katma değeri hesaplarken üç temel etki alanına odaklandık. İlki, doğrudan etkilerimiz; burada Vodafone bünyesinde oluşan katma değeri inceliyoruz. İkincisi, dolaylı etkilerimiz; bu başlıkta ise Vodafone'a hizmet ve ürün tedarik eden paydaşlarımız ile satış kanallarımız üzerinden ortaya çıkan katma değeri inceliyoruz. Üçüncü etki alanı ise tetiklenen etki. Bu etki; ücret, vergi gibi bileşenlerin yurtiçi ekonomiye yeniden katılmasıyla ortaya çıkıyor. Bu üç başlıkta gerçekleştirilen analiz, Vodafone'un son 15 yılda ekonomiye doğrudan 152 milyar TL'lik etkisi olduğunu, ekosistemimizle birlikte oluşan çarpan etkileriyle bu rakamın 334 milyar TL'ye ulaştığını ortaya koyuyor. 2020-2021 mali yılında ise Vodafone'un doğrudan etkisi 10,6 milyar TL. Tedarikçiler, çağrı merkezleri ve bayiler üzerinden ortaya çıkan dolaylı etki ise 8,6 milyar TL düzeyinde hesaplandı. Ayrıca, yurtiçinde yeniden harcama yapılarak ortaya çıkan tetiklenen ekonomik değer 8,8 milyar TL düzeyinde. Son 15 yılda yaptığımız toplam yatırımın reel değeri ise 63 milyar TL olarak gerçekleşti.”

58 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam

Aksoy analizin çıktılarını paylaştı. Buna göre, Vodafone Türkiye doğrudan oluşturduğu istihdamın yanı sıra tedarikçilerden satış kanallarına, teknoloji ortaklarından çağrı merkezlerine kadar yayılan Vodafone değer zinciriyle, 2020-21 mali yılında, toplam 58 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturdu. Tetiklenen etki ile bu sayı 127 bini buldu. Vodafone Holding bünyesinde sağlanan her 1 kişilik istihdam, Türkiye ekonomisinde 41 kişilik istihdamı tetikliyor. Vodafone sayesinde oluşan istihdamın Edirne, Bolu, Yalova, Ağrı, Rize, Malatya, Trabzon gibi 45 ilin sigortalı sayısından daha fazla olduğu görülüyor.

11 ilde bölgesel kalkınmaya katkı

Vodafone, merkezi operasyonları ve bayi faaliyetleri ile başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin metropollerinde istihdam sağlarken, bayiler ve çağrı merkezleri üzerinden Anadolu kentlerinin kalkınmasına ve bu illerde hizmet sektörünün gelişimine de önemli katkılar sunuyor. Özellikle 11 ilde şirketin sağladığı istihdamla bölgesel kalkınmaya katkıları öne çıkıyor. Bu iller; Elazığ, Mardin, Gümüşhane, Afyonkarahisar, Adıyaman, Van, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Diyarbakır, Adana olarak sıralanıyor.

5 yılda 553 milyon TL'lik yerli alım

Yerli ve milli üretimin desteklenmesini öncelikleri arasında gören Vodafone, son 5 yılda 553 milyon TL'lik alımı yerli belgeli ürünlerden sağladı. Vodafone, bugüne kadar ULAK kapsamında 24,5 milyon TL'lik yerli alım gerçekleştirdi. Vodafone, Uçtan Uca Yerli Milli 5G Projesi'ne ise 21'in üzerinde uzman ile 1.500 adam/günü aşan çabayla yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde Ar-Ge desteği sağladı.

Ar-Ge harcamaları 54,3 milyon TL'ye ulaştı

İnovasyona önem veren Vodafone'un 2017-2021 arasında Ar-Ge harcamaları 1,6 katına çıkarak 54,3 milyon TL'ye ulaştı. Vodafone'un Ar-Ge operasyonlarının yüzde 70'i yaklaşık 300 kişinin çalıştığı OKSİJEN'de yürütülüyor. Bugüne kadar toplam 97 Ar-Ge projesi yürüten OKSİJEN'in toplamda 352 patent başvurusu, 51 tescilli patent ve 25 yerli malı belgesi bulunuyor. Vodafone, Türkiye'yi bir mükemmeliyet merkezi olarak konumlama hedefi doğrultusunda, yurtdışına teknoloji ve deneyim ihracatı yapma konusunda çalışmalarını da OKSİJEN bünyesinde sürdürüyor. Ayrıca, Türkiye'nin önde gelen üniversiteleriyle Ar-Ge işbirlikleri yapıyor ve İTÜ Vodafone Future Lab kapsamında 5G projelerine burs desteği sağlıyor.

Türkiye Vodafone Vakfı 14 yılda 16 projeye destek oldu

“Amaç odaklı bir şirket” olarak tüm dünyada 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarından kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmeyi hedefleyen Vodafone, bu hedefe ulaşmak için Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre başlıklarından oluşan bir yol haritası izliyor. Şirketin sosyal faaliyetlerinde önemli rol oynayan Türkiye Vodafone Vakfı, son 14 yılda reel değeri 104,3 milyon TL olan 16 projeye destek oldu. Bu projelerle, 1,1 milyonu çocuk ve genç olmak üzere toplam 4,2 milyon kişiye ulaşıldı.

Pandemiyle mücadeleye 114,7 milyon TL değerinde destek

Diğer yandan, Vodafone'un pandemiyle mücadele kapsamında bireysel müşterileri, bayi çalışanları ve kurumsal müşterileri kapsayan destek paketlerinin toplam değeri 114,7 milyon TL oldu. Bu tutar, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına, aile hekimlerine, Sağlık Bakanlığı saha personeline, öğrencilere, bakımevlerine farklı miktarlarda sağlanan internet paketleri, hediye dakikalar ve indirimlerin yanı sıra yardım kampanyalarına katılım ve hastanelere solunum cihazı desteğini içeriyor.

Abone başına enerji tüketimi yüzde 12 düştü

Çevresel ayakizini azaltmayı hedefleyen Vodafone'un operasyonları için harcadığı toplam enerji, 2018-2020 döneminde, abone sayısındaki artışa rağmen neredeyse hiç artış göstermedi. Bu dönemde, Türkiye'de kişi başına enerji tüketimi yüzde 10 artış gösterirken, Vodafone'un abone başına enerji tüketimi yüzde 12 düştü. Şebekeleri için yalnızca sertifikalı yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi satın alan tek operatör olan Vodafone, 2030'a kadar tedarik zinciri, yatırımlar ve ürün kullanımındaki emisyonun yarı yarıya indirilmesini, 2040'a kadar da karbon nötr olmayı hedefliyor.

“Hadi gelin üç operatör birlikte Afyon'a fiber götürelim”

Sadece avantajlı bölgelerde fiber izni istedikleri yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Aksoy, “Böyle bir şey yok, örneğin Afyon'da fiber yok. Şimdi çağrıda bulunuyorum, hadi gelin birlikte Afyon'a fiber yapalım. Diğer iki operatör de onay versin, Afyon'daki her haneye beraber fiber götürelim” çağrısında bulundu.

5G çerçevesinde baz istasyonlarının fiberle bağlanmasının daha uygun maliyetle yapılması adına, Türk Telekom'un BTK'ya yaptığı indirimli tarife başvurusunun hatırlatılması üzerine Aksoy, “Örneğin, burada şu an öyle bir imkanımız yok ama biz iki istasyonu birbirine kendimiz kazıp bağlarsak 1 TL, bunu yerleşik operatörden indirimli fiyatla alırsak 4,5 TL. Yapılan indirim bile bizim maliyetimizin 4,5 katı. Oradaki indirim hiç yeterli değil ve bu indirim bu konuyu çözen bir konu değil” açıklamasında bulundu.