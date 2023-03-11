Voleybolda İzmir derbisi

Ligi'nde bir üst lig mücadelesi veren Karşıyaka Voleybol ve Göztepe Voleybol, yarın saat 16.00'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Ligi'nin 19. haftasında Karşıyaka Voleybol, Göztepe Voleybol'u Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda konuk edecek. Play-off'u yakından ilgilendiren mücadele yarın saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka öncesinde Karşıyaka, ligde 12 galibiyetle 5. sırada yer alırken, Göztepe ise 15 galibiyetle puan tablosunda 1. sırada bulunuyor.

Öte yandan yeşil-kırmızılılar, 6 maçlık galibiyet serisini sarı-kırmızılılar karşısında da devam ettirmenin hesaplarını yaparken, Göztepe ise liderliği kaptırmamak için mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.