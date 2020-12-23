Yaban kazı vatandaşların ilgi odağı oldu

İzmir'de sürüsünden ayrı düşerek Dikili ilçesi kıyılarını mesken tutan yaban kazına vatandaşlar sahip çıktı.

Göçmen kuş olarak bilinen ve sürüsünden ayrı düşerek yaklaşık 1 aydır İzmir'in Dikili ilçesi kıyılarını mesken tutan yaban kazına ilçe halkının ilgilisi büyük oldu. Balık ve ekmekle beslenen yaban kazına büyük ilgi gösteren vatandaşlar ise yaban kazı ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleri ile yarıştı.

Yaban kazının , Bademli ve Dikili arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik alanda yaşadığını söyleyen ilçe sakinlerinden Rıfat Kapan, “Eski tarihlerde burada yaşamış ve Dikili'nin sembol hayvanı olarak bilinen leylek gibi bu hayvan da ilçe halkı tarafından çok sevildi. Vatandaşlar, bu kazı kendi imkanlarıyla beslemeye çalışıyor. İlçe halkı olarak durumdan memnunuz ve gün geçtikçe yaban kazımız ilçenin maskotu olmaya başladı” dedi.