Yabancı öğrenciler Ege Üniversitesi'nden memnun

Uluslararasılaşma alanında iş birliklerini geliştiren Ege Üniversitesi, yabancı öğrenci sayısını da her geçen yıl artırıyor.

Uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi olan Ege Üniversitesi (EÜ)'nde, Güney Amerika, Afrika, Asya ve Avrupa olmak üzere dört farklı kıtadan, 117 farklı ülkeden bin 349 uluslararası öğrenci öğrenimlerine devam ediyor.

Yabancı uyruklu öğrencilerde, üniversitenin, eğitim-öğretim kalitesi, kampüs yaşamı, akademik yetkinlik, kariyer fırsatları, kütüphanesi, kültür, sanat, spor, sağlık, yurt olanakları, yönetim misyonu gibi verilen hizmetlerini anlattı.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğrencisi Feride İbraimova, Ege Üniversitesi Türkiye'nin en saygın üniversiteleri arasında olduğunu belirtti.

"Kütüphane, bölgenin en büyüğü olması açısından önemli"

Feride İbraimova, "Bu saygınlığını bilimsel yayınlara ve köklü bir üniversite olmasına borçlu. Bunun yanında okulun materyal anlamında geniş bir envantere sahip olması da önemli bir husus. Bütün bunlar dikkate alındığında Ege Üniversitesi'nin diğer üniversitelerin arasında ayrı bir yere sahip olduğunu görebiliyoruz. Ben, Ege Üniversitesi'ne gelme kararımı yukarıda belirttiğim kriterleri göz önünde bulundurarak verdim. Burada bulunduğum süre içeresinde hem akademik kadro hem üniversitenin sosyal yaşamı hem de arkadaşlarımla olan ilişkiler hep olumlu bir şekilde devam etti. Ege Üniversitesi Kütüphanesi, bölgenin en büyüğü olması açısından önemli. Kütüphanemizde ulaşmak istediğimiz birçok kaynağı bulma şansına sahip oluyoruz; ayrıca kütüphanemizin vize zamanlarında da açık olması, öğrencilere çalışma alanı oluşturulması adına çok yerinde bir karar" dedi.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mali uyruklu Abdullahi Coulibaly de, "Türkiye'ye 2013 yılında geldim. İlk geldiğim zaman dille ilgili sıkıntı çekiyordum; ama hazırlık eğitiminde Türkçemi geliştirdim. Şu an herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Bölümümün eğitimi iyi ve hocalar adil davranıyor" şeklinde konuştu.

Rektör Budak: "2018 yılında 42 farklı ülke ile yapılan toplam anlaşma sayımızı 116'ya yükselttik"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise Ege'nin dünyaya en açık üniversitelerinden biri olduğunu kaydetti. Budak, "Erasmus, Farabi ve diğer programlar üzerinden uluslararası en fazla öğrenci değişimini gerçekleştiren üniversiteyiz. Uluslararasılaşmaya verdiğimiz önem sonucunda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 2018-2022 Dönemi Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesindeki pilot üniversiteler arasında yer aldık. Bu doğrultuda, uluslararası arenada eğitim ve araştırma alanlarındaki karşılıklı iş birliklerini artırarak 2018 yılında 42 farklı ülke ile yapılan toplam anlaşma sayımızı 116'ya yükselttik; ayrıca 4 farklı kıtadan, 117 farklı ülkeden bin 349 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

"64 yıllık köklü bir geçmişe sahip bir üniversiteyiz"

Ege'nin, ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü artıracak en önemli konunun alt yapı olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda uluslararası camia tarafından bilenen bir üniversite olarak dijitalleşmeye önem veriyoruz. 64 yıllık köklü bir geçmişe sahip bir üniversiteyiz. Üniversite olarak, uluslararası alanda işbirliği ve bütünleşme süreçlerine önemli katkılar sunuyoruz. Uluslararası öğrencilerimize, hem Türkçe hem Türkiye hem de kültürümüzü yakından tanımaları için bütün olanakları bünyesinde barındıran bir üniversiteyiz. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin memnuniyetleri bizim üzerinde önemle durduğumuz bir konu. Bu öğrencilerimiz mezuniyetleri sonrasında ülkelerine döndüklerinde hem üniversitemizin hem de Türkiye'nin fahri elçileri olması için çalışmaktayız."