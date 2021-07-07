Yabancı uyruklu torbacı, polisin dikkatinden kaçmadı

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla evine operasyon düzenlenen yabancı uyruklu şüphelinin adresinde çok sayıda captagon hap ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Gediz Mahallesi'nde bulunan bir evde Muhammed H. isimli yabancı uyruklu bir kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan izin üzerine adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada bin 715 adet uyuşturucu nitelikli captagon hap ile 46 gram preslenmiş takoz esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.