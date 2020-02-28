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Yağ atıkları projesi Uğurlu öğrencilere ödül getirdi

98 ülkeden 40 bin takımın katıldığı First Lego League uluslararası turnuvasının İzmir ayağına Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Robotik Takımı U-VENGERS damga vurdu.

U-VENGERS, “Yağı ver, suyu kurtar” projesi ile Global Innovation Award adaylığı ile ulusal turnuvaya katılmaya hak kazandı.


Türkiye'de Bilim Kahramanları Derneği tarafından, "Bilim Kahramanları Buluşuyor" sloganıyla düzenlenen turnuvanın 16.'sı, “Şehri Şekillendir" temasıyla gerçekleştirildi. İzmir'de, 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen üçüncü İzmir yerel turnuvasında yarışan Gaziemir Kampüsü Fen Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Robotik Takımı U-VENGERS, “Yenilikçi Çözüm” dalında Türkiye adayı seçilerek 14 - 15 Mart'ta yine İzmir'de yapılacak First Lego League 16. Ulusal Turnuvası'nda yarışmaya hak kazandı.


Türkiye'de yağ atıklarının toplanması konusunda halkın bilinçlenmesi ve soruna çözüm bulunmasını hedefleyen takım, atık yağlarını atılabileceği yakın noktalara yerleştirilecek sensörlü tanklar sayesinde yağ atıklarının toplanması alışkanlığının kazandırılmasını amaçlıyor. Ayrıca yağların toplanma sürecinde, tanklardaki teknoloji sayesinde yerel yönetimlere de yardım edilmesi hedefleniyor.


Her yıl gençlerin kendilerini “topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini” sağlayan turnuva süreci devam ediyor.

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